Реабилитация защитников: в Черкасской области прошли тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации
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НАПК подтвердило, что проводит проверку использования руководителем Фонда гарантирования вкладов Рекрут авто банка, находящегося в процессе ликвидации

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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт
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Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Эксклюзив
Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта
  •  101533 просмотра

Весеннее равноденствие перед лунным затмением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 18 – 24 марта

Эксклюзив
Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
15 марта 2024, 23:06  •  179170 просмотра

Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив

Эксклюзив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  187847 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

Эксклюзив
На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз
15 марта 2024, 10:54  •  186010 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  169623 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

Эксклюзив
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
15 марта 2024, 08:10  •  117541 просмотра

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт

Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
14 марта 2024, 15:55  •  129444 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

Эксклюзив
МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
14 марта 2024, 14:14  •  121718 просмотра

МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Реабилитация защитников: в Черкасской области прошли тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне

В Черкасской области состоялись тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне.

Общество •   •  15144 просмотра
Реабилитация защитников: в Черкасской области прошли тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне

Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Экономический эксперт считает, что законопроект о "клубе белого бизнеса", одним из авторов которого является Даниил Гетманцев, нарушает Конституцию Украины и создает дискриминационные условия в бизнес-среде.

Экономика •   •  51345 просмотра
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса" нарушает Конституцию Украины - эксперт

Атака рф на Кривой Рог: в ГСЧС показали последствия

Российская атака вызвала пожар в пятиэтажном доме в Кривом Роге, который пожарные потушили, эвакуировав 28 жителей в безопасное место.

Война •   •  20878 просмотра
Атака рф на Кривой Рог: в ГСЧС показали последствия

Блинкен говорит, что авторитарные режимы используют технологии для подрыва демократии

Авторитарные режимы используют технологии для подрыва демократии и прав человека, поэтому технологии должны использоваться для поддержания демократических ценностей и норм, считает госсекретарь США Энтони Блинкен.

Новости Мира •   •  15856 просмотра
Блинкен говорит, что авторитарные режимы используют технологии для подрыва демократии

Минэкономики: за 2 месяца ВВП вырос на 3,6%

По данным министерства экономики, ВВП Украины вырос на 3,6% в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Экономика •   •  17510 просмотра
Минэкономики: за 2 месяца ВВП вырос на 3,6%

Армия рф за сутки атаковала 11 областей Украины, обстреляла 190 объектов инфраструктуры - отчет

За минувшие сутки российские войска атаковали 115 населенных пунктов и 190 объектов инфраструктуры в 11 областях Украины, что привело к жертвам среди мирного населения.

Война •   •  20484 просмотра
Армия рф за сутки атаковала 11 областей Украины, обстреляла 190 объектов инфраструктуры - отчет

Запад продолжает недооценивать путина, все может стать намного хуже - глава МИД Финляндии

Министр иностранных дел Финляндии заявила, что Запад продолжает недооценивать силу путина и ситуация может обостриться, призывая установить ограничения для таких лидеров, как путин, вместо того, чтобы надеяться на замораживание конфликта в Украине.

политика •   •  23860 просмотра
Запад продолжает недооценивать путина, все может стать намного хуже - глава МИД Финляндии

Армия рф 15 раз обстреляла жилой сектор Донетчины: враг ударял ракетами и 500-килограммовыми авиабомбами

российские войска атаковали 9 населенных пунктов в Донецкой области, 15 раз обстреляв жилые кварталы, в частности, ракетами "С-300" и 500-килограммовыми бомбами. В результате атак повреждены 58 гражданских объектов и ранены два человека.

Война •   •  23626 просмотра
Армия рф 15 раз обстреляла жилой сектор Донетчины: враг ударял ракетами и 500-килограммовыми авиабомбами

Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе Киев-Чоп: двое погибших, ребенок травмирован

Два человека погибли и 2-летняя девочка получила травмы в результате столкновения автомобиля Ford Focus и грузовика DAF на трассе Киев-Чоп вблизи села Пятничаны во Львовской области 17 марта.

Криминал и ЧП •   •  17720 просмотра
Легковушка столкнулась с грузовиком на трассе Киев-Чоп: двое погибших, ребенок травмирован

Нетаньяху отвергает призывы американских политиков провести досрочные выборы в Израиле

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг призывы лидера демократов в Сенате США Чака Шумера провести досрочные выборы в Израиле, заявив, что это отвлечет внимание от конфликта с ХАМАС в Газе.

Новости Мира •   •  16871 просмотра
Нетаньяху отвергает призывы американских политиков провести досрочные выборы в Израиле