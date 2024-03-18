Реабилитация защитников: в Черкасской области прошли тренировки по адаптивному спорту для ветеранов, получивших ранения на войне

30 ветеранов, получивших ранения во время боевых действий, провели тренировку по адаптивному спорту в Каневе. Они стреляли из лука, играли в баскетбол на колясках, катались на хендбайке и метали ядро, передает УНН со ссылкой на пресс-службу благотворительного фонда "МХП-Громаді".

Адаптивный спорт - вид спорта, позволяющий человеку с инвалидностью социализироваться с другими и самоутвердиться. Это очень важная составляющая реабилитации раненых военных в мире - рассказывает глава ОО "Союз раненых военных Украины "Сильные 300" Андрей Кучера.

Инициатива внедряется в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч", при содействии БФ "МХП-Громаді" и ОО "Союз раненых военных Украины "Сильные 300".

"В рамках программы комплексной поддержки "МХП Поруч" создаем возможности для медицинского, физического, психологического и социального восстановления наших защитников. И именно тренировки по адаптивному спорту - эффективны в этом. Для нас важно, чтобы каждый ветеран мог найти себя, в том числе и в спорте", - говорит руководитель Центра по взаимодействию с военными и ветеранами Дина Лысакова.

После лечения и первой фазы восстановления особенно актуальной становится оздоровительно-двигательная активность. Этот период является важным для социализации и адаптации ветерана к жизни в обществе.

Мы хотим, чтобы каждый ветеран, который возвращается домой к своей семье, на работу, в громаду, - нашел себя в гражданской жизни и чувствовал поддержку. И как раз такие ветеранские тренировки помогают формировать ветеранское сообщество, создают возможности для взаимодействия, сотрудничества и взаимоподдержки между ветеранами и другими жителями громады" - говорит директор БФ "МХП-Громаді" Татьяна Волочай.

В дальнейшем тренировки по адаптивному спорту будут проходить и в других городах и селах страны.

Справка

"МХП Поруч" - это индивидуальное сопровождение и комплексная поддержка военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с войны. Программа направлена на работников и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП.

С 24 февраля 2022 более 2 900 работников МХП покинули офисы, производства и поля, чтобы защищать нас на войне. Это более 10% работников с военным опытом. Поэтому компания одна из первых в Украине начала обеспечивать комплексную и системную поддержку защитников и их семей: юридическую, психологическую, лечение/реабилитацию, профессиональную переподготовку и социальную адаптацию.