Вражеские обстрелы повредили инфраструктуру Черкасской области и жилые дома, движение по плотине ГЭС перекрыто

$41.400.09
48.140.04
ukenru
00:08 • 13931 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 33552 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 35222 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 38542 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 62137 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 58131 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 27839 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
9 октября, 08:06 • 23003 просмотра
Украинская делегация отправляется в США на следующей неделе: Зеленский назвал темы переговоров
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 48520 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:20 • 17767 просмотра
Удары рф уничтожили более половины добычи газа в Украине - Bloomberg
Популярные новости
В Киеве из-за массированной атаки БПЛА могут быть перебои со светом и водоснабжением - Кличко
9 октября, 21:29 • 14183 просмотра
В КГВА прокомментировали ситуацию относительно возможных перебоев со светом и водой в столице
9 октября, 22:12 • 13761 просмотра
Из-за атаки РФ в Киеве горит многоэтажка: есть пострадавшие, людей эвакуируют
9 октября, 23:27 • 29094 просмотра
Атака РФ на Киев: восемь пострадавших, есть перебои со светом
00:22 • 14101 просмотра
Разрушения и человеческие жертвы: Федоров показал последствия ночной атаки на Запорожье
02:12 • 10296 просмотра
публикации
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
9 октября, 12:21 • 48831 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило "самого дешевого аналога" спасает ваш кошелек
9 октября, 09:40 • 62125 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 09:10 • 58115 просмотра
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 58115 просмотра
Десятилетние расследования НАБУ: признак неэффективности или скрытого интереса?
9 октября, 07:35 • 48506 просмотра
Эксклюзив
9 октября, 07:35 • 48506 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
8 октября, 13:46 • 79755 просмотра
Эксклюзив
8 октября, 13:46 • 79755 просмотра
Салат Цезарь: топ невероятно вкусных и оригинальных рецептов
9 октября, 12:21 • 48831 просмотра
Netflix делает игры доступными на телевизорах
9 октября, 06:39 • 23013 просмотра
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности
8 октября, 16:22 • 37404 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории
8 октября, 07:42 • 53966 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула
7 октября, 11:00 • 67613 просмотра
Вражеские обстрелы повредили инфраструктуру Черкасской области и жилые дома, движение по плотине ГЭС перекрыто

Киев • УНН

 • 1918 просмотра

В пятницу, 10 октября, вражеские обстрелы повредили критическую инфраструктуру Черкасской области и многоэтажку в Каневе. Один человек травмирован, движение по плотине ГЭС перекрыто.

Вражеские обстрелы повредили инфраструктуру Черкасской области и жилые дома, движение по плотине ГЭС перекрыто

В пятницу, 10 октября, в результате вражеских обстрелов пострадала критическая инфраструктура Черкасской области. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС. В Каневе обломками ракеты поврежден многоэтажный дом, один человек получил травмы. Об этом информирует глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, передает УНН.

Черкасская область. Из-за вражеских атак есть последствия для инфраструктуры области

- говорится в сообщении.

По словам чиновника, в частности, обломками сбитой ракеты поврежден многоэтажный дом в Каневе. По предварительным данным, один человек травмирован.

Враг также целился по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС

- написал Игорь Табурец в своем Telegram.

"Необходимые службы работают. Детали позже", - добавил он.

Проезд через дамбу ДнепроГЭС в Запорожье перекрыли после атаки - ОВА10.10.25, 05:42 • 1822 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Черкасская область
Канив