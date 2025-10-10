Вражеские обстрелы повредили инфраструктуру Черкасской области и жилые дома, движение по плотине ГЭС перекрыто
Киев • УНН
В пятницу, 10 октября, вражеские обстрелы повредили критическую инфраструктуру Черкасской области и многоэтажку в Каневе. Один человек травмирован, движение по плотине ГЭС перекрыто.
В пятницу, 10 октября, в результате вражеских обстрелов пострадала критическая инфраструктура Черкасской области. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС. В Каневе обломками ракеты поврежден многоэтажный дом, один человек получил травмы. Об этом информирует глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец, передает УНН.
Черкасская область. Из-за вражеских атак есть последствия для инфраструктуры области
По словам чиновника, в частности, обломками сбитой ракеты поврежден многоэтажный дом в Каневе. По предварительным данным, один человек травмирован.
Враг также целился по критической инфраструктуре. Сейчас перекрыто движение по плотине ГЭС
"Необходимые службы работают. Детали позже", - добавил он.
Проезд через дамбу ДнепроГЭС в Запорожье перекрыли после атаки - ОВА10.10.25, 05:42 • 1822 просмотра