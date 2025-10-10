Ворожі обстріли пошкодили інфраструктуру Черкащини та житлові будинки, рух греблею ГЕС перекрито
Київ • УНН
У п'ятницю, 10 жовтня, ворожі обстріли пошкодили критичну інфраструктуру Черкащини та багатоповерхівку в Каневі. Одна людина травмована, рух греблею ГЕС перекрито.
У п'ятницю, 10 жовтня внаслідок ворожих обстрілів постраждала критична інфраструктура Черкащини. Наразі перекрито рух греблею ГЕС. У Каневі уламками ракети пошкоджено багатоповерхівку, одна людина отримала травми. Про це інформує очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає УНН.
Черкащина. Через ворожі атаки маємо наслідки для інфраструктури області
ЗЗа словами чиновника, зокрема, уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, одну людину травмовано.
Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС
"Необхідні служби працюють. Деталі згодом", - додав він.
