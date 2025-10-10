$41.400.09
00:08 • 14617 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 35043 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 29545 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 36322 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 39392 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 63481 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 59282 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
9 жовтня, 08:36 • 27901 перегляди
Створення Кіберсил ЗСУ підтримав парламент: що відомо про структуру
9 жовтня, 08:06 • 23032 перегляди
Українська делегація вирушає до США наступного тижня: Зеленський назвав теми переговорів
Ексклюзив
9 жовтня, 07:35 • 49416 перегляди
Десятирічні розслідування НАБУ: ознака неефективності чи прихованого інтересу?
Ворожі обстріли пошкодили інфраструктуру Черкащини та житлові будинки, рух греблею ГЕС перекрито

Київ • УНН

 • 2114 перегляди

У п'ятницю, 10 жовтня, ворожі обстріли пошкодили критичну інфраструктуру Черкащини та багатоповерхівку в Каневі. Одна людина травмована, рух греблею ГЕС перекрито.

Ворожі обстріли пошкодили інфраструктуру Черкащини та житлові будинки, рух греблею ГЕС перекрито

У п'ятницю, 10 жовтня внаслідок ворожих обстрілів постраждала критична інфраструктура Черкащини. Наразі перекрито рух греблею ГЕС. У Каневі уламками ракети пошкоджено багатоповерхівку, одна людина отримала травми. Про це інформує очільник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, передає УНН.

Черкащина. Через ворожі атаки маємо наслідки для інфраструктури області

- йдеться у дописі.

ЗЗа словами чиновника, зокрема, уламками збитої ракети пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. За попередніми даними, одну людину травмовано.

Ворог також цілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС

- написав Ігор Табурець у своєму Telegram.

"Необхідні служби працюють. Деталі згодом", - додав він.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Черкаська область
Канів