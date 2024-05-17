Новый председатель ТЦК в Каневе во время знакомства с депутатами раздал им повестки

На сессии городского совета в Каневе, куда был приглашен новый руководитель территориального центра комплектования для знакомства с депутатами, представители ТЦК вручили повестки депутатам, передает УНН со ссылкой на местное издание 18000.

По словам городского головы Канева Игоря Ренькаса, на сессию прибыл новый военком. Ренькас пригласил его для знакомства и представления. Председатель ТЦК посетил сессию, которая проходила в напряженной атмосфере. После его представления сотрудники ТЦК раздали повестки.

Скольким депутатам были вручены повестки и по какому принципу их выбирали, Ренькас не сообщает.

Отметим, что всего в Каневском городском совете 26 депутатов. По словам городского головы, ни один из них на сегодня службу в Вооруженных силах не проходит.

Напомним

Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК и СП произошел в автобусе в Одессе. Начата служебная проверка для выяснения обстоятельств и участников конфликта.