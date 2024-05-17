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Новий голова ТЦК у Каневі під час знайомства з депутатами роздав їм повістки

Новий голова ТЦК у Каневі під час знайомства з депутатами роздав їм повістки

Київ • УНН

 • 17157 перегляди

На сесії міської ради в Каневі новий керівник територіального військкомату роздавав повістки депутатам.

На сесії міської ради в Каневі, куди було запрошено нового керівника територіального центру комплектування для знайомства з депутатами, представники ТЦК вручили повістки депутатам, передає УНН з посиланням на місцеве видання 18000.

За словами міського голови Канева Ігора Ренькаса, на сесію прибув новий воєнком. Ренькас запросив його для знайомства та представлення. Голова ТЦК відвідав сесію, яка проходила у напруженій атмосфері. Після його представлення співробітники ТЦК роздали повістки.

Скільком депутатам були вручені повістки і за яким принципом їх обирали, Ренькас не повідомляє.

Зазначимо, що загалом в Канівській міській раді 26 депутатів. За словами міського голови, жоден з них на сьогодні службу в Збройний силах не проходить.

Нагадаємо

Конфлікт між чоловіком та представниками ТЦК та СП стався в автобусі в Одесі. Розпочато службову перевірку для з'ясування обставин та учасників конфлікту.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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