Новий голова ТЦК у Каневі під час знайомства з депутатами роздав їм повістки
Київ • УНН
На сесії міської ради в Каневі новий керівник територіального військкомату роздавав повістки депутатам.
На сесії міської ради в Каневі, куди було запрошено нового керівника територіального центру комплектування для знайомства з депутатами, представники ТЦК вручили повістки депутатам, передає УНН з посиланням на місцеве видання 18000.
За словами міського голови Канева Ігора Ренькаса, на сесію прибув новий воєнком. Ренькас запросив його для знайомства та представлення. Голова ТЦК відвідав сесію, яка проходила у напруженій атмосфері. Після його представлення співробітники ТЦК роздали повістки.
Скільком депутатам були вручені повістки і за яким принципом їх обирали, Ренькас не повідомляє.
Зазначимо, що загалом в Канівській міській раді 26 депутатів. За словами міського голови, жоден з них на сьогодні службу в Збройний силах не проходить.
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