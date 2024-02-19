Метеобудка, ветрогенератор, цветочные часы: победители конкурса "Час діяти, Канівщино!" обустроили на месте пустыря географическую площадку

В Каневе, что в Черкасской области, на месте пустыря появилась настоящая географическая площадка. Об этом сообщает благотворительный фонд "МХП-Громаді", передает УНН.

Детали

Проект воплощен командой Каневской общеобразовательной школы I-III ступеней № 1 имени Т.Г.Шевченко.

"Команда школы в буквальном смысле увидела возможности... в пустыре неподалеку от школы. Объединив учителей и технический персонал, учеников и родителей, благотворителей и партнеров, они создали на незадействованной годами территории "Природно-экологический центр под открытым небом", - рассказали в "МХП-Громаді".

Теперь на бывшем пустыре - настоящая географическая площадка с приборами для исследования и измерения показателей природных явлений: метеобудка, осадкомер, а еще ветрогенератор, дорожка-релаксатор, цветочные часы и даже демонстрационная модель реки. Эту инициативу активисты школы реализовали благодаря нашему конкурсу "Час діяти, Канівщино!" и поддержке отдела образования Каневского городского совета.

"Радуемся, что отныне здесь проводятся уроки по естественным дисциплинам, экскурсии и интересный досуг", - говорится в сообщении.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.