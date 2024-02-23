Не только А-50: в рф заявили о падении еще одного летательного аппарата

Оперштаб российской Кубани сообщает, что около 20.00 в районе хутора Трудовая Армения Каневского района произошло падение двух летательных аппаратов, передает УНН со ссылкой на росСМИ.

"По прибытию пожарных подразделений установлено, что горит летательный аппарат и камыш, площадь пожара примерно 250 м.кв. Угрозы жилым домам нет, пострадавших среди жителей хутора также нет.

Сейчас продолжается ликвидация пожара. Привлечено 40 человек, 14 единиц техники. На месте также работают правоохранительные и специальные службы", - заявили в оперштабе.

Как сообщают российские Telegram-каналы, один из летательных аппаратов может быть беспилотником.

Дополнение

российские военные заявили, что над Азовским морем был сбит военный самолет А-50. Оккупанты утверждают, что самолет был сбит "дружественным огнем", российской ПВО.

Впоследствии командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук подтвердил информацию об уничтожении российского самолета А-50.