Не лише А-50: у рф заявили про падіння ще одного літального апарата
Київ • УНН
Близько 20.00 у районі хутора Трудова Вірменія Канівського району, рф, сталося падіння двох літальних апаратів.
Оперштаб російської Кубані повідомляє, що близько 20.00 у районі хутора Трудова Вірменія Канівського району сталося падіння двох літальних апаратів, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
"Під час прибуття пожежних підрозділів встановлено, що горить літальний апарат і очерет, площа пожежі приблизно 250 м.кв. Загрози житловим будинкам немає, постраждалих серед мешканців хутора також немає.
Наразі триває ліквідація пожежі. Залучено 40 осіб, 14 одиниць техніки. На місці також працюють правоохоронні та спеціальні служби", – заявили в оперштабі.
Як повідомляють російські Telegram-канали, один з літальних апаратів може бути безпілотником.
Доповнення
російські військові заявили, що над Азовським морем був збитий військовий літак А-50. Окупанти стверджують, що літак був збитий "дружнім вогнем", російської ППО.
Згодом командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук підтвердив інформацію про знищення російського літака А-50.