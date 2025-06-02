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Книга, созданная на грани поэзии, войны и жертвенности: в Каневе презентовали "Фронтовой Кобзарь"

Киев • УНН

 • 380 просмотра

В Каневе презентовали переиздание книги "Фронтовой Кобзарь", иллюстратором которой стал павший защитник Украины Сергей Пущенко. Тираж книги – 300 экземпляров, часть из которых пойдет на благотворительность для войска.

Книга, созданная на грани поэзии, войны и жертвенности: в Каневе презентовали "Фронтовой Кобзарь"

В Каневе, что в Черкасской области, презентовали переиздание книги "Фронтовой Кобзарь", передает УНН.

Детали

"Фронтовой Кобзарь" - это книга, созданная на грани поэзии, войны и жертвенности. Ее иллюстратором стал павший украинский защитник, волонтер и художник Сергей Пущенко - человек, который прожил свою жизнь, воюя не только кистью, но и оружием.

Сергей был заслуженным деятелем искусств Украины, автором более 900 картин и воином-добровольцем, который героически погиб в бою вблизи Киева в 2022 году. Всю сознательную взрослую жизнь Сергей отстаивал независимость нашей страны.

Его "Кобзарь" - это не просто книга, это - послание. Совместно с командованием ДШВ ВСУ и Всеукраинской общественной организацией "Об’єднання Добровольців" в рамках программы поддержки военных и ветеранов "МХП Поруч" Благотворительный фонд "МХП-Громаді" поддержал переиздание и презентовал книгу "Фронтовой Кобзарь" для общественности.

"Проект "Фронтовой Кобзарь", реализованный совместно с общественной организацией "Об’єднання Добровольців", которая работает на Львовщине, но помогает украинскому государству, ветеранам, их семьям в отстаивании их прав и интересов. Это проекты, которые символизируют единство украинского народа, его несокрушимость и то, что Украина рано или поздно победит своего страшного врага, о чем и писал Тарас Григорьевич Шевченко", - комментирует директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП Павел Мороз.

Тираж - всего 300 экземпляров. Но каждая книга - как оберег. Часть получат библиотеки, часть - десантные бригады. Некоторые выставят на благотворительный аукцион, чтобы собрать средства для войска.

"Всего мы выпустили около 300 экземпляров книги. Собственность этих экземпляров принадлежит семье Пущенко. Они частично разойдутся по библиотекам, частично будут переданы на бригады ДШВ, также, возможно, будут участвовать в аукционе на благотворительность, где будут собираться деньги для войска", - отметила председатель Совета развития общин Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Татьяна Волочай.

Подробнее - в сюжете УНН

Справка

"‎МХП Поруч"‎ - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей общин, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь воинским частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

"МХП - Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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