Книга, створена на межі поезії, війни і жертовності: у Каневі презентували "Фронтовий Кобзар"

У Каневі, що на Черкащині, презентували перевидання книги "Фронтовий Кобзар", передає УНН.

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"Фронтовий Кобзар" - це книга, створена на межі поезії, війни і жертовності. Її ілюстратором став полеглий український захисник, волонтер і художник Сергій Пущенко — людина, яка прожила своє життя, воюючи не лише пензлем, а й зброєю.

Сергій був заслуженим діячем мистецтв України, автором понад 900 картин та воїном-добровольцем, який героїчно загинув у бою поблизу Києва у 2022 році. Все свідоме доросле життя Сергій відстоював незалежність нашої країни.

Його "Кобзар" — це не просто книга, це — послання. Спільно з командуванням ДШВ ЗСУ та Всеукраїнською громадською організацією "Об’єднання Добровольців" у межах програми підтримки військових та ветеранів "МХП Поруч" Благодійний фонд "МХП-Громаді" підтримав перевидання та презентував книгу "Фронтовий Кобзар" для громадськості.

"Проєкт "Фронтовий Кобзар", реалізований спільно з громадською організацією "Об’єднання Добровольців", яка працює на Львівщині, але допомагає українській державі, ветеранам, їхнім родинам у відстоюванні їх прав та інтересів. Це проєкти, які символізують єдність українського народу, його незламність і те, що Україна рано чи пізно переможе свого страшного ворога, про що і писав Тарас Григорович Шевченко", — коментує директор департаменту корпоративної соціальної відповідальності МХП Павло Мороз.

Тираж — всього 300 примірників. Але кожна книга — як оберіг. Частину отримають бібліотеки, частину — десантні бригади. Деякі виставлять на благодійний аукціон, щоб зібрати кошти для війська.

"Всього ми випустили близько 300 примірників книги. Власність цих екземплярів належить родині Пущенка. Вони частково розійдуться по бібліотеках, частково будуть передані на бригади ДШВ, також, можливо, братимуть участь в аукціоні на благодійність, де збиратимуться гроші для війська", — зазначила голова Ради розвитку громад Благодійного фонду "МХП-Громаді" Тетяна Волочай.

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Довідка

"‎МХП Поруч"‎ — програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам; медобстеження, лікування і реабілітація; юридична та психологічна підтримка; соціальна реінтеграція; професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.

"МХП — Громаді" — український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.