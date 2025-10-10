На Черкасщине РФ атаковала Канев, 10 пострадавших, среди них ребенок: показали последствия
В Черкасской области российские войска ночью атаковали Канев, в результате чего пострадали 10 человек, включая 10-летнего мальчика. Взрывной волной повреждены по меньшей мере семь многоэтажек, детский сад и школа.
В Черкасской области ночью российские войска атаковали Канев, известно о 10 пострадавших в результате вражеского удара, в том числе ребенке, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Канев. В городе продолжается ликвидация последствий ракетно-дроновой атаки рф
По его словам, все необходимые службы работают, развернут оперативный штаб.
На эту минуту имеем десять травмированных – не тяжелые. Среди них – 10-летний мальчик. Им оказывают необходимую помощь
По предварительным данным, отметил глава ОВА, взрывной волной повреждены по меньшей мере семь многоэтажек, детский сад, школа. Преимущественно выбиты окна.
ГСЧС показала последствия.
