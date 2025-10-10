$41.400.09
07:24 • 4776 просмотра
Над Украиной за ночь обезврежено 405 из 465 российских дронов и 15 из 32 ракет, включая "Кинжал"
06:38 • 11670 просмотра
Аварийные отключения после атаки рф в Киеве и 9 областях - Укрэнерго
03:50 • 10972 просмотра
Сенат США утвердил военный бюджет на 2026 год: Украина получит $500 млн помощи – СМИ
10 октября, 00:08 • 21164 просмотра
россияне массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины - Минэнерго
9 октября, 19:48 • 42499 просмотра
россия и Украина скоро сядут за стол переговоров - Трамп
9 октября, 14:03 • 40989 просмотра
Освобождено 180,8 кв. км территории Донецкой области: Сырский о ходе Добропольского контрнаступления
Эксклюзив
9 октября, 11:29 • 41942 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отстранении мэра Вышгорода от должности 15 октября
9 октября, 09:40 • 71035 просмотра
Вирус наступает – цены кусаются. Как аптечное правило “самого дешевого аналога” спасает ваш кошелек
Эксклюзив
9 октября, 09:10 • 65531 просмотра
"Законопроект спрячут": что будет с законом о штрафах для должностных лиц за неявку на вызов в Раду после вето Зеленского
9 октября, 08:36 • 28208 просмотра
Создание Киберсил ВСУ поддержал парламент: что известно о структуре
На Черкасщине РФ атаковала Канев, 10 пострадавших, среди них ребенок: показали последствия

Киев • УНН

 • 1344 просмотра

В Черкасской области российские войска ночью атаковали Канев, в результате чего пострадали 10 человек, включая 10-летнего мальчика. Взрывной волной повреждены по меньшей мере семь многоэтажек, детский сад и школа.

На Черкасщине РФ атаковала Канев, 10 пострадавших, среди них ребенок: показали последствия

В Черкасской области ночью российские войска атаковали Канев, известно о 10 пострадавших в результате вражеского удара, в том числе ребенке, сообщил в пятницу глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.

Канев. В городе продолжается ликвидация последствий ракетно-дроновой атаки рф

- написал Табурец.

По его словам, все необходимые службы работают, развернут оперативный штаб.

На эту минуту имеем десять травмированных – не тяжелые. Среди них – 10-летний мальчик. Им оказывают необходимую помощь

- сообщил Табурец.

По предварительным данным, отметил глава ОВА, взрывной волной повреждены по меньшей мере семь многоэтажек, детский сад, школа. Преимущественно выбиты окна.

ГСЧС показала последствия.

Вражеские обстрелы повредили инфраструктуру Черкасской области и жилые дома, движение по плотине ГЭС перекрыто10.10.25, 07:49 • 3232 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Черкасская область
Канив