На Черкащині рф атакувала Канів, 10 постраждалих, серед них дитина: показали наслідки
Київ • УНН
У Черкаській області російські війська вночі атакували Канів, внаслідок чого постраждали 10 осіб, включаючи 10-річного хлопчика. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок, дитячий садок та школу.
У Черкаській області вночі російські війська атакували Канів, відомо про 10 постраждалих внаслідок ворожого удару, у тому числі дитину, повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
Канів. У місті триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки рф
З його слів, усі потрібні служби працюють, розгорнуто оперативний штаб.
На цю хвилину маємо десятьох травмованих – не тяжкі. Серед них – 10-річний хлопчик. Їм надають необхідну допомогу
За попередніми даними, зазначив голова ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок, дитячий садок, школа. Переважно побиті вікна.
ДСНС показала наслідки.
