07:24 • 5380 перегляди
Над Україною за ніч знешкоджено 405 з 465 російських дронів і 15 з 32 ракет, включно з "Кинджалом"
06:38 • 12409 перегляди
Аварійні відключення після атаки рф у Києві та 9 областях - Укренерго
03:50 • 11499 перегляди
Сенат США затвердив військовий бюджет на 2026 рік: Україна отримає $500 млн допомоги – ЗМІ
10 жовтня, 00:08 • 21656 перегляди
росіяни масовано атакували енергетичну інфраструктуру України - Міненерго
9 жовтня, 19:48 • 42918 перегляди
росія і Україна скоро сядуть за стіл переговорів - Трамп
9 жовтня, 17:32 • 34501 перегляди
Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ
9 жовтня, 14:03 • 41131 перегляди
Звільнено 180,8 кв. км території Донеччини: Сирський про перебіг Добропільського контрнаступу
Ексклюзив
9 жовтня, 11:29 • 41985 перегляди
Суд розгляне клопотання про відсторонення мера Вишгорода з посади 15 жовтня
9 жовтня, 09:40 • 71425 перегляди
Вірус наступає – ціни кусаються. Як аптечне правило “найдешевшого аналога” рятує ваш гаманець
Ексклюзив
9 жовтня, 09:10 • 65890 перегляди
“Законопроєкт приховають”: що буде із законом про штрафи для посадовців за неявку на виклик до Ради після вето Зеленського
На Черкащині рф атакувала Канів, 10 постраждалих, серед них дитина: показали наслідки

Київ • УНН

 • 1476 перегляди

У Черкаській області російські війська вночі атакували Канів, внаслідок чого постраждали 10 осіб, включаючи 10-річного хлопчика. Вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок, дитячий садок та школу.

На Черкащині рф атакувала Канів, 10 постраждалих, серед них дитина: показали наслідки

У Черкаській області вночі російські війська атакували Канів, відомо про 10 постраждалих внаслідок ворожого удару, у тому числі дитину, повідомив у п'ятницю голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Канів. У місті триває ліквідація наслідків ракетно-дронової атаки рф

- написав Табурець.

З його слів, усі потрібні служби працюють, розгорнуто оперативний штаб. 

На цю хвилину маємо десятьох травмованих – не тяжкі. Серед них – 10-річний хлопчик. Їм надають необхідну допомогу

- повідомив Табурецб.

За попередніми даними, зазначив голова ОВА, вибуховою хвилею пошкоджено щонайменше сім багатоповерхівок, дитячий садок, школа. Переважно побиті вікна.

ДСНС показала наслідки.

Ворожі обстріли пошкодили інфраструктуру Черкащини та житлові будинки, рух греблею ГЕС перекрито10.10.25, 07:49 • 3262 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Черкаська область
Канів