"Рух для життя": благотворительный забег в Каневе собрал более 300 000 грн для ВСУ

В воскресенье, 1 июня, в Каневе состоялся благотворительный велозаезд "Рух для життя". Он был проведен по инициативе "МХП-Логістика" и при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громаді" и Мироновской птицефабрики, передает УНН.

Детали

Событие также объединили с мероприятиями Каневского городского совета по случаю начала лета и каникул.

Цель велозаезда - поддержка украинских защитников, а именно - 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко. Во время мероприятия военные поздравили участников велогонки и поблагодарили за инициативу. На торжественном открытии организаторы также передали им 6 дронов Mavic 3 Pro в рамках программы поддержки военных, ветеранов и их семей "МХП Поруч".

"Мы начали инициативу "Рух для життя" в прошлом году и впервые он состоялся для работников компании. Тогда мы собирали средства на поддержку наших коллег-военных из "МХП-Логістика". В этом году мы решили масштабировать событие и выбрали для себя еще более амбициозную цель - помочь 110-й бригаде ВСУ. Для этого мы объединили усилия команды МХП и громады Канева, ведь вместе мы еще мощнее и наша помощь защитникам Украины будет еще больше", - комментирует руководитель Регионального центра "МХП-Логістика", г. Канев, Олег Паришкура.

Олег Паришкура, руководитель Регионального центра логистики г. Канев

Участниками гонки стали 151 велосипедист, среди которых - работники предприятий МХП и жители города. Все вместе они преодолели дистанцию 18 км.

Разминку перед стартом провел ветеран с Мироновской птицефабрики Петр Усенко, который также присоединился к велогонке.

Разминку провел Петр Усенко, ветеран с Мироинвской птицефабрики

В этот же день на локации на набережной также состоялась благотворительная ярмарка от работников МХП, аукцион с лотами от военных, розыгрыш велосипеда и много других активностей для семей и детей. Все для того, чтобы собрать как можно больше донатов для ВСУ.

Цель была достигнута. В итоге было собрано более 300 000 грн, которые будут направлены на нужды военных.

"Я стараюсь всегда приобщаться к спортивным инициативам компании, потому что почти всю жизнь занимался спортом. В частности люблю велосипед, люблю кататься, поэтому мы с женой решили присоединиться к велозаезду в Каневе. Однако прежде всего главная мотивация для нас, как и для всех участников, - это помощь украинским военным, которые защищают Украину. Поэтому я благодарен всем, кто присоединился к этому масштабному благотворительному мероприятию, потому что это мощное проявление единства бизнеса, общественного сектора, громады и органов местного самоуправления. И только в единстве мы, украинцы, можем побеждать и достигать своей цели", - комментирует директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді" Александр Пахолюк.

Победителями велозаезда стали:

1 место - житель Каневской громады Виктор Зюменко, в подарок получил зарядную станцию;

2 место - житель Каневской громады Виталий Настенко, в подарок получил аэрогриль;

3 место - работник «МХП-Логістика» Андрей Павлюк, в подарок получил палатку.

А велосипед в розыгрыше среди участников и донаторов велозаезда выиграл Александр Чабанюк.

Справка

"‎МХП Поруч"‎ - программа индивидуального сопровождения и комплексной поддержки военных, ветеранов и их семей. Направлена на сотрудников и жителей громад, где присутствуют предприятия МХП. Программа поддерживает военных, ветеранов и их семьи во время службы и после возвращения с войны: гуманитарная помощь воинским частям; медобследование, лечение и реабилитация; юридическая и психологическая поддержка; социальная реинтеграция; профессиональная адаптация и инклюзивные спортивные мероприятия.

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.