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"Рух для життя": благодійний забіг у Каневі зібрав понад 300 000 грн для ЗСУ

Київ • УНН

 • 636 перегляди

Благодійний забіг у Каневі зібрав понад 300 000 грн для ЗСУ.

"Рух для життя": благодійний забіг у Каневі зібрав понад 300 000 грн для ЗСУ

У неділю, 1 червня, у Каневі відбувся благодійний велозаїзд "Рух для життя". Його провели за ініціативи "МХП-Логістика" та підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді" й Миронівської птахофабрики, передає УНН.

Деталі

Подію також поєднали із заходами Канівської міської ради з нагоди початку літа та канікул.

Мета велозаїзду - підтримка українських захисників, а саме - 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Під час заходу військові привітали учасників велогонки та подякували за ініціативу. На урочистому відкритті організатори також передали їм 6 дронів Mavic 3 Pro у межах програми підтримки військових, ветеранів та їхніх родин "МХП Поруч".

"Ми започаткували ініціативу "Рух для життя" минулого року і вперше він відбувся для працівників компанії. Тоді ми збирали кошти на підтримку наших колег-військових із "МХП-Логістика". Цього року ми вирішили масштабувати подію та обрали для себе ще амбітнішу мету - допомогти 110-й бригаді ЗСУ. Задля цього ми об’єднали зусилля команди МХП та громади Канева, адже разом ми ще потужніші і наша допомога захисникам України буде ще більшою", - коментує керівник Регіонального центру "МХП-Логістика", м. Канів, Олег Паришкура.

Олег Паришкура, керівник Регіонального центру логістики м. Канів
Олег Паришкура, керівник Регіонального центру логістики м. Канів

Учасниками гонки стали 151 велосипедист, серед яких - працівники підприємств МХП та жителі міста. Усі разом вони подолали дистанцію 18 км.

Розминку перед стартом провів ветеран Миронівської птахофабрики Петро Усенко, який також долучився до велогонки.

Руханку провів Петро Усенко, ветеран з Мироінвської птахофабрики
Руханку провів Петро Усенко, ветеран з Мироінвської птахофабрики

Цього ж дня на локації на набережній також відбувся благодійний ярмарок від працівників МХП, аукціон із лотами від військових, розіграш велосипеда та багато інших активностей для родин та дітей. Усе задля того, щоб зібрати якомога більше донатів для ЗСУ.

Ціль було досягнуто. У підсумку було зібрано понад 300 000 грн, які будуть спрямовані на потреби військових.

"Я намагаюся завжди долучатися до спортивних ініціатив компанії, бо майже все життя займався спортом. Зокрема люблю велосипед, люблю кататися, тож ми з дружиною вирішили доєднатися до велозаїзду у Каневі. Однак насамперед головна мотивація для нас, як і для всіх учасників, - це допомога українським військовим, які боронять Україну. Тому я вдячний всім, хто долучився до цієї масштабної благодійної події, бо це потужний прояв єдності бізнесу, громадського сектору, громади та органів місцевого самоврядування. І тільки в єдності ми, українці, можемо перемагати і досягати своєї мети", - коментує директор Благодійного фонду "МХП-Громаді" Олександр Пахолюк.

Переможцями велозаїзду стали:

  • 1 місце - житель Канівської громади Віктор Зюменко, у подарунок отримав зарядну станцію;
    • 2 місце - житель Канівської громади Віталій Настенко, у подарунок отримав аерогриль;
      • 3 місце - працівник «МХП-Логістика» Андрій Павлюк, у подарунок отримав намет.

        А велосипед у розіграші серед учасників та донаторів велозаїзду виграв Олександр Чабанюк.

        Довідка

        "‎МХП Поруч"‎ - програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів та їхніх родин. Спрямована на співробітників та жителів громад, де присутні підприємства МХП. Програма підтримує військових, ветеранів та їхні родини під час служби та після повернення з війни: гуманітарна допомога військовим частинам; медобстеження, лікування і реабілітація; юридична та психологічна підтримка; соціальна реінтеграція; професійна адаптація та інклюзивні спортивні заходи.

        "МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

        Лілія Подоляк

        Лілія Подоляк

        Суспільство
        Канів
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