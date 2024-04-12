С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
  •  50900 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
  •  70327 просмотра

Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
  •  121367 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  134763 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  160354 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139428 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134197 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117650 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100302 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
Эксклюзив

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С начала этого года россия запустила почти 1000 ракет, около 2800 беспилотников и около 7000 управляемых авиабомб по Украине, нацелившись на гражданскую инфраструктуру и нанеся значительный ущерб энергетическим объектам.

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С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

На земельных участках, выделенных для строительства Национального военного мемориального кладбища, проводятся подготовительные работы, включая подготовку участка, снос, геодезические работы, строительство временных сооружений, подъездных путей и удаление зеленых насаждений, контракты на выполнение которых заключены с различными компаниями.

Общество •   •  50900 просмотра
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Оккупанты планируют принуждать к службе в ВС РФ сотрудников тюрем ВОТ Луганщины - Лысогор

российские оккупанты планируют принудительно привлечь к боевым действиям персонал пенитенциарных учреждений на оккупированной Луганщине путем заключения контрактов на работу в "особых условиях" и повышения возрастного ценза для службы в оккупационных войсках.

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Оккупанты планируют принуждать к службе в ВС РФ сотрудников тюрем ВОТ Луганщины - Лысогор

В Харьковской области и Кривом Роге ограничение потребления электричества, Украина получала и оказывала экстренную помощь соседним странам - Минэнерго

Украина ограничивает потребление электроэнергии в Харьковской и Днепропетровской областях, импортирует и экспортирует электроэнергию в соседние страны, а также ликвидирует последствия вражеских обстрелов энергетической инфраструктуры.

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В Харьковской области и Кривом Роге ограничение потребления электричества, Украина получала и оказывала экстренную помощь соседним странам - Минэнерго

На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались рыбаки

В Херсонской области рыбаки подорвались на российской мине возле реки между селами Бобровый Кут и Калиновское, в результате чего у мужчины взрывная травма, ампутация голени, а женщина получила осколочные ранения.

Война •   •  13195 просмотра
На Херсонщине на российской взрывчатке подорвались рыбаки

Убил знакомого на фоне спора о политике: киевлянина приговорили к 15 годам тюрьмы

Житель Киева был приговорен к 15 годам лишения свободы за убийство своего знакомого во время пьяного политического спора и похищение его вещей.

Киев •   •  13064 просмотра
Убил знакомого на фоне спора о политике: киевлянина приговорили к 15 годам тюрьмы

ГУР: рф отправляет на войну войска тихоокеанского флота

россия перебрасывает войска из своего тихоокеанского флота и 11-й армии впс и ппо для компенсации потерь и формирования новых воинских частей в войне против Украины.

Война •   •  17761 просмотра
ГУР: рф отправляет на войну войска тихоокеанского флота

США работают с партнерами для усиления ПВО Украины - Пентагон

США работают с партнерами для предоставления Украине дополнительных возможностей противовоздушной обороны для защиты ее энергетических объектов от российских атак, подчеркивая при этом важность одобрения Конгрессом большего финансирования на эти цели.

Война •   •  17864 просмотра
США работают с партнерами для усиления ПВО Украины - Пентагон

Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины

Сотрудники украинской милиции, которые доставляли помощь жителям Макеевки Луганской области, попали под обстрел российских войск во время раздачи продуктов питания и строительных материалов.

Общество •   •  16419 просмотра
Под вражеский огонь попали украинские полицейские, которые привезли помощь жителям Луганщины

На Житомирщине разоблачен заключенный, который после выхода из тюрьмы должен был помогать вражеским ДРГ на севере

В одной из исправительных колоний Житомирской области агент фсб вербовал заключенных для помощи российским диверсионным группам на севере Украины.

Война •   •  14939 просмотра
На Житомирщине разоблачен заключенный, который после выхода из тюрьмы должен был помогать вражеским ДРГ на севере