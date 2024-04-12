С начала года россия запустила по Украине почти тысячу ракет и почти 2800 шахедов - Кислица

Армия рф с начала этого года выпустила по Украине почти 1 000 ракет, около 2 800 "шахедов" и почти 7 000 управляемых авиабомб. После мартовских вражеских атак было уничтожено 80 % тепловой генерации. Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на заседании Совета Безопасности ООН 11 апреля, передает УНН.

Реализуя свою стратегию уничтожения, россия с начала года выпустила по украинским городам и селам почти 1 000 ракет, около 2 800 беспилотников "шахед" и почти 7 000 управляемых авиабомб. Суммарная мощность авиаударов по Украине за этот период превысила 9 килотонн - заявил Сергей Кислица.

По его словам, только 3 % российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поразили военные цели, тогда как 97 % - гражданскую инфраструктуру.

Также Кислица отметил, что россия целенаправленно наносила удары по критически важной энергетической инфраструктуре, в частности по генерации электроэнергии. После мартовских атак было уничтожено 80% тепловой генерации.

Сильный ущерб был нанесен и гидроэлектростанциям. В частности, 29 марта Россия нанесла удары по Днестровской и Каневской ГЭС, что свидетельствует о ее намерении повторить катастрофу, которую они вызвали в Каховке в июне прошлого года. Также накануне была атакована Трипольская ТЭС.

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Чтобы увеличить количество жертв, российская армия прибегает к террористической практике двойных ударов, атакуя место первой атаки новой волной ракет или беспилотников, когда спасательная операция уже идет полным ходом.

Среди последних примеров - российская атака на Харьков 4 апреля. Первая волна беспилотников обрушилась на многоэтажные жилые дома. Как только на место прибыли спасатели, россия нанесла новый удар. В результате этой атаки погибли четыре человека, в том числе трое пожарных, которые спасали людей из разрушенного здания.

Подобная террористическая практика преднамеренных тяжелых ударов по городу с более чем миллионным населением может привести к гибели тысяч мирных жителей, указал Кислица.

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