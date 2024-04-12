Эскалация войны является экзистенциальной угрозой для народа Украины - ООН

Дальнейшая эскалация войны, которую рф ведет против Украины является угрозой для международной безопасности и "экзистенциальной угрозой" для украинского народа. Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН Мирослав Енча во время заседания Совета безопасности, посвященного гуманитарной ситуации в Украине, передает "Радио Свобода", пишет УНН.

Нынешняя траектория эскалации этой войны является прямой угрозой региональной стабильности и международной безопасности. Прежде всего - это экзистенциальная угроза для народа Украины. Как мы неоднократно заявляли, нам нужен справедливый, прочный и всеобъемлющий мир в Украине, в соответствии с Уставом, международным правом и резолюциями Генеральной ассамблеи, с уважением к суверенитету и территориальной целостности Украины, - сказал он.

Детали

Он также добавил, что ООН повторяет призыв, сделанный Генеральной ассамблеей в поддержку деэскалации и мирного решения конфликта. Енча отметил, что Организация Объединенных Наций остается готовой поддерживать все усилия с этой целью.

Помощник генсекретаря заявил, что российские нападения на украинские города стали ежедневной разрушительной моделью.

Мы потрясены увеличением количества жертв среди гражданского населения в результате этих безжалостных атак, - подчеркнул он.

Напомним

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине в марте 2024 года погибли или были ранены в результате войны по меньшей мере 604 гражданских лиц - это на 20 процентов больше по сравнению с февралем 2024 года.