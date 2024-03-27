УПЦ (МП) через суд обязали вернуть государству Успенский собор в Каневе

Суд обязал Киевскую митрополию УПЦ (МП) вернуть в государственную собственность Успенский (Георгиевский) собор XII века, который расположен в Каневе Черкасской области. Об этом в среду сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, передает УНН.

По иску Смелянской окружной прокуратуры Черкасской области суд обязал Киевскую митрополию УПЦ (МП) вернуть в государственную собственность объект культурного наследия национального значения - Успенский (Георгиевский) собор ХІІ века - говорится в сообщении ОГП.

Как отмечается, Успенский собор - древний храм времен Киевской Руси, построенный в 1144 году князем Всеволодом Ольговичем.

В 2003 году исполнительный комитет Каневского городского совета предоставил разрешение Украинской православной церкви (МП) оформить право собственности на памятник археологии. Это стало основанием для регистрации права коллективной собственности, указали в ОГП.

Прокуроры в суде доказали незаконность передачи здания Успенского собора. Как отметили в Офисе Генпрокурора, законодательством установлен прямой запрет отчуждения памятников культурного наследия, находящихся в государственной собственности.

Суд признал незаконными и отменил решение исполкома Каневского горсовета, свидетельство о праве собственности на здание за УПЦ (МП), а также отменил государственную регистрацию вещного права на объект культурного наследия национального значения - сообщили в ОГП.

Ориентировочная стоимость здания Успенского собора составляет более 8,5 млн грн.

Как добавили в Офисе Генпрокурора, сейчас исковое заявление окружной прокуратуры в интересах министерства культуры и информационной политики Украины к исполкому Каневского городского совета и Киевской митрополии УПЦ (МП) суд удовлетворил.

Напомним

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд постановил, что Украинская православная церковь московского патриархата должна вернуть Дворец Терещенко в собственность государства.