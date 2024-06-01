У Чернігові після УПЦ МП відновлюють середньовічний собор
Київ • УНН
У Чернігові музейники відновлюють Спасо-Преображенський собор 11 століття, який раніше використовувався Українською православною церквою Московського патріархату, шляхом очищення стін, вивезення сміття та демонтажу незаконних споруд.
У Чернігові музейники відчищають розпис на стінах та прибирають сміття зі Спасо-Преображенського собору XI століття, яким до 2023 року користувалася Українська православна церква московського патріархату. Про це повідомляється на сайті Національного архітектурно-історичного заповідника "Чернігів стародавній", передає УНН.
Деталі
Зазначається, що наразі співробітники заповідника відчищають пам’ятку від бруду й нагару на стінах, а також від сміття й демонтують конструкції, незаконно встановлені УПЦ МП.
Гендиректорка "Чернігова стародавнього" Наталія Реброва назвала стан собору "жахливим". На її думку, представники УПЦ МП не цінували пам’ятку. Також Реброва запевнила, що після відновлювальних робіт церкву відкриють для відвідувачів.
Поки невідомо, наскільки регулярно Православна церква України зможе звершувати богослужіння в найдавнішому храмі Чернігова. На Різдво, 25 грудня 2023 року, ПЦУ вперше провела богослужіння у Спасо-Преображенському соборі. Відтоді святиню законсервували на зимовий період.
Довідка
Собор є одним із найдавніших храмів Русі. Він розташований в історичному середовищі Чернігова, у центрі колишнього дитинця. Будівництво собору розпочали приблизно в 1033-1034 роках за розпорядженням першого відомого за літописами чернігівського князя Мстислава Володимировича.
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