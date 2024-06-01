В Чернигове после УПЦ МП восстанавливают средневековый собор

В Чернигове музейщики отчищают роспись на стенах и убирают мусор со Спасо-Преображенского собора XI века, которым до 2023 года пользовалась Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом сообщается на сайте Национального архитектурно-исторического заповедника "Чернигов древний", передает УНН.

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Отмечается, что сейчас сотрудники заповедника отчищают памятник от грязи и нагара на стенах, а также от мусора и демонтируют конструкции, незаконно установленные УПЦ МП.

Гендиректора "Чернигова" Наталья Реброва назвала состояние собора "ужасным". По ее мнению, представители УПЦ МП не ценили памятку. Также Реброва заверила, что после восстановительных работ церковь откроют для посетителей.

Пока неизвестно, насколько регулярно Православная Церковь Украины может совершать богослужения в древнейшем храме Чернигова. На Рождество, 25 декабря 2023 года, ПЦУ впервые провела богослужение в Спасо-Преображенском соборе. С тех пор святыню законсервировали на зимний период.

справка

Собор является одним из древнейших храмов Руси. Он расположен в исторической среде Чернигова, в центре бывшего Детинца. Строительство собора начали примерно в 1033-1034 годах по распоряжению первого известного по летописям черниговского князя Мстислава Владимировича.

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