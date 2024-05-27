После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов

В Париже продолжается реставрация собора Парижской Богоматери. Ожидается, уже 8 декабря этого года он снова будет доступен для посетителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Le Parisien.

Детали

Отмечается, что строители уже вернули на место апсидный крест, который упал в самом начале пожара в Нотр-Дам.

По словам главы организации, ответственной за ремонт Нотр-Дам, Филиппа Жоста, следующим этапом станет демонтаж лесов с хоров, чтобы туристы во время Олимпиады в Париже могли наблюдать почти восстановленное здание собора.

В издании отмечают, что работы по реставрации собора близятся к завершению и его открытие для публики уже запланировали на 8 декабря 2024 года.

Спустя 5 лет после пожара Нотр-Дам сбрасывает строительные леса: таймлапс восстановления собора

Дополнение



В апреле 2019 года в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошел сильный пожар. Едва ли не единственный элемент, который таки избежал огня - апсидный крест.

Как пишет Le Parisien, он имеет двенадцать метров в ширину и весит около двух тонн. Крест, изготовленный из железа, украшенный золотыми скульптурами является произведением известного архитектора Виолле-ле-Дюка.

Известно, что во время сокрушительного пожара в 2019-м, крест почти сразу упал на землю, благодаря чему почти не пострадал от огня.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что реконструкция собора Парижской Богоматери должна быть завершена до конца 2024 года.