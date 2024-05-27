ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов

После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов

Киев  •  УНН

27 мая 2024, 12:02  •  5679 просмотра

Read in English

Собор Парижской Богоматери в Париже, который подвергся разрушительному пожару в 2019 году, приближается к завершению реставрации и планируется вновь открыть для посетителей 8 декабря 2024 года, как раз к Парижской Олимпиаде.

В Париже продолжается реставрация собора Парижской Богоматери. Ожидается, уже 8 декабря этого года он снова будет доступен для посетителей. Об этом пишет УНН со ссылкой на Le Parisien.

Детали

Отмечается, что строители уже вернули на место апсидный крест, который упал в самом начале пожара в Нотр-Дам.

По словам главы организации, ответственной за ремонт Нотр-Дам, Филиппа Жоста, следующим этапом станет демонтаж лесов с хоров, чтобы туристы во время Олимпиады в Париже могли наблюдать почти восстановленное здание собора.

В издании отмечают, что работы по реставрации собора близятся к завершению и его открытие для публики уже запланировали на 8 декабря 2024 года.

Спустя 5 лет после пожара Нотр-Дам сбрасывает строительные леса: таймлапс восстановления собора20 марта 2024, 12:42 • 23945 просмотров

Дополнение

В апреле 2019 года в соборе, который считается одним из символов Парижа, произошел сильный пожар. Едва ли не единственный элемент, который таки избежал огня - апсидный крест. 

Как пишет Le Parisien, он имеет двенадцать метров в ширину и весит около двух тонн. Крест, изготовленный из железа, украшенный золотыми скульптурами является произведением известного архитектора Виолле-ле-Дюка. 

Известно, что во время сокрушительного пожара в 2019-м, крест почти сразу упал на землю, благодаря чему почти не пострадал от огня.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что реконструкция собора Парижской Богоматери должна быть завершена до конца 2024 года. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Новости Мира
parizhПариж
Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
  •  26010 просмотра

Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

Эксклюзив
Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта
  •  38028 просмотра

Смерть пожилой женщины, которую долго везли в больницу по плохой дороге: в аграрной компании пообещали разобраться, причастен ли их транспорт к разрушению асфальта

Эксклюзив
Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации
  •  40567 просмотра

Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

Эксклюзив
Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
  •  65425 просмотра

Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

Эксклюзив
"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею
  •  68928 просмотра

"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

Эксклюзив
Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших
  •  67557 просмотра

Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

Эксклюзив
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
  •  108246 просмотра

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир
  •  110922 просмотра

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Эксклюзив
Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща
  •  113069 просмотра

Голубовская назвала процент риска инфицирования болезнью Лайма при укусе клеща

Эксклюзив
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
26 мая 2024, 10:37  •  170340 просмотра

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Новости по теме
После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов

После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов

  •  5679 просмотра
На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали

На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали

  •  7085 просмотра
Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз

Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз

  •  6807 просмотра
Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая

Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая

  •  7212 просмотра
Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

  •  7022 просмотра
В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

  •  6497 просмотра
"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

  •  7719 просмотра
Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

  •  8467 просмотра
Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство

Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство

  •  6634 просмотра
Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии

Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии

  •  7587 просмотра

Популярные

Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

Джамала в третий раз стала мамой: как назвала ребенка

  •  57303 просмотра
В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  105917 просмотра
Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1150 оккупантов и 9 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  35829 просмотра
Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

Путин прибыл с визитом в Узбекистан - это его третий зарубежный визит с начала нового срока

  •  112221 просмотра
Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

Сикорский: путин как оружие использует традиционализм

  •  109346 просмотра

Публикации

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

В Одесской области коммерческая структура пугает "ужасными последствиями" из-за запрета ей самовольно пользоваться дорогой стратегического предприятия

  •  105917 просмотра
"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно

"Серый" экспорт зерна на терминале "Олимпекс". Что известно
Эксклюзив

  •  108246 просмотра
Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

Китай и Тайвань: краткая история конфликта "азиатских тигров" и будет ли это иметь влияние на Украину и мир

  •  110922 просмотра
Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих

Амуниция, носки, аксессуары: идеи подарков для военнослужащих: идеи подарков для военнослужащих
Эксклюзив

26 мая 2024, 10:37  •  170340 просмотра
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Эксклюзив

24 мая 2024, 06:14  •  264028 просмотра

После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов

Собор Парижской Богоматери в Париже, который подвергся разрушительному пожару в 2019 году, приближается к завершению реставрации и планируется вновь открыть для посетителей 8 декабря 2024 года, как раз к Парижской Олимпиаде.

Новости Мира •   •  5679 просмотра
После нескольких лет реставрации: в декабре собор Парижской Богоматери откроют для туристов

На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали

На улице Лабораторной в Печерском районе произошла утечка воды, но водоснабжение жилых домов не пострадало, специалисты работают над поиском и устранением причины утечки.

Общество •   •  7085 просмотра
На столичном Печерске затопило дорогу, аварию локализовали

Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз

Сервисом еЧерга воспользовались более миллиона раз для пересечения украинской границы. В системе уже зарегистрировано более 100 000 пользователей из разных стран, включая водителей и перевозчиков.

Общество •   •  6807 просмотра
Услугой еЧерга для пересечения границы Украины уже воспользовались более миллиона раз

Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая

27 мая российские военные нанесли авиаудары по поселку Мартовое Харьковской области, в результате чего была ранена 69-летняя женщина и повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Война •   •  7212 просмотра
Враг ударил двумя авиабомбами по поселку на Харьковщине: есть пострадавшая

Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

Украина ожидает получить следующий транш финансирования МВФ в 2,2 миллиарда долларов по программе расширенного финансирования в июне после успешных переговоров по четвертому пересмотру программы.

Экономика •   •  7022 просмотра
Миссия МВФ и Украина начали переговоры об очередном транше, Минфин рассчитывает на 2,2 млрд долл. в июне

В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

Первый в этом году циклон «Ремаль» затопил прибрежные деревни в Бангладеш и индийской Западной Бенгалии, заставив эвакуировать почти 800 тысяч человек из прибрежных поселков.

Новости Мира •   •  6497 просмотра
В Бангладеш сообщают о первых жертвах после мощного циклона, который затопил прибрежные села

"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

Более 14 тысяч украинцев за рубежом в 124 странах мира обновили свои учетные данные через приложение "Резерв+". Лидируют украинцы, проживающие в Польше, Германии и Канаде.

Война •   •  7719 просмотра
"Резерв+": более 14 тысяч украинцев за рубежом обновили свои данные

Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил литовского лидера с переизбранием, обсудил предстоящие международные мероприятия и договорился о подписании двустороннего соглашения в ближайшее время.

политика •   •  8467 просмотра
Зеленский договорился с президентом Литвы о двустороннем соглашении в рамках декларации G7

Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо постепенно улучшается после того, как 15 мая он получил четыре ранения во время покушения.

Новости Мира •   •  6634 просмотра
Состояние премьера Словакии Фицо улучшается - правительство

Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии

Бывший офицер немецкой армии был приговорен к трем с половиной годам тюремного заключения за шпионаж в пользу российских спецслужб путем передачи секретной военной информации.

Война •   •  7587 просмотра
Немецкий экс-военный осужден за шпионаж в пользу россии