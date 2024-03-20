Спустя 5 лет после пожара Нотр-Дам сбрасывает строительные леса: таймлапс восстановления собора

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Собор Нотр-Дам в Париже постепенно сбрасывает строительные леса, обнажая свой новый шпиль спустя почти 5 лет после разрушительного пожара в 2019 году.
Лео Варадкар неожиданно ушел в отставку с должности премьер-министра Ирландии
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар подал в отставку с поста премьер-министра и лидера своей партии на фоне подготовки к всеобщим выборам, которые его партия может проиграть.
Парламент поддержал реформу финансирования высшего образования: предусматривает гранты на обучение
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект, который вводит принцип "деньги ходят за студентом" и гибкую систему государственного софинансирования высшего образования, включая гранты, которые полностью или частично покрывают плату за обучение, предоставляя студентам больше свободы в выборе университетов и способствуя конкуренции между университетами для повышения качества образования.
Блокирование движения автобусов на границе с Украиной: Кубраков обратился к польскому главе МВД
Польские фермеры заблокировали движение автобусов на пограничном пункте пропуска "Медика-Шегини". Вице-премьер по восстановлению Александр Кубраков обратиться к министру внутренних дел Польши Марцину Кервинскому с просьбой урегулировать ситуацию и не допустить, чтобы люди стали "заложниками политических противостояний"
"Фактически без изменений": Демченко рассказал, какая сейчас ситуация на украино-польской границе
Польские фермеры продолжают блокировать около 850 грузовиков на въезде в Польшу из Украины на пяти пограничных пунктах пропуска, причем большинство грузовиков застряли на пункте пропуска "Ягодин".
Шмыгаль о блокаде границы: уверен, что в ближайшее время будут хорошие результаты
Украина активно работает над разблокированием блокады украинско-польской границы польскими фермерами, и правительство уверено, что вскоре удастся достичь хороших результатов.
Три человека погибли из-за атаки рф на Харьков, пятеро раненых, количество жертв может возрасти - полиция
После удара российских войск по Харькову погибло три человека, пятеро получили ранения, а также вспыхнул масштабный пожар.
Украина ожидает быстрого прогресса по оборонным отношениям с ЕС - Шмыгаль
Украина ожидает быстрого прогресса в оборонных отношениях с ЕС, включая долгосрочную военную помощь и потенциальное использование замороженных российских активов для вооружения Украины в ее борьбе против российского вторжения.
Весеннее половодье: на Запорожье впервые после разрушения Каховской ГЭС поднялся уровень воды в Днепре
Впервые после разрушения Россией Каховской ГЭС уровень воды в Днепре в Запорожье почти вернулся к своему "нормальному" уровню из-за весеннего наводнения, которое заполнило малые реки и поймы на Хортице.
В Харькове из-за атаки рф пятеро раненых - мэр
Пять человек получили ранения в результате российского удара по Харькову сегодня, двое из них госпитализированы, остальные находятся под наблюдением врачей.