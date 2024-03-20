Спустя 5 лет после пожара Нотр-Дам сбрасывает строительные леса: таймлапс восстановления собора

В столице Франции, знаменитый Собор Парижской Богоматери постепенно избавляется от строительных лесов, - освобождается отреставрированная башня, спустя пять лет после разрушительного пожара. Видео реставрации демонстрирует многие детали сложного восстановления одного из самых известных символов столицы Франции, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

Нотр-Дам начинает сбрасывать строительные леса, спустя почти пять лет после того, как он пострадал от пожара. – сообщает информационное агентство.

В течение месяца продолжается постепенный демонтаж частей строительных лесов, которые скрывали верхнюю часть собора. Теперь виден новый шпиль, украшенный золотым петушком и крестом. Важной вехой в восстановлении после масштабного пожара в апреле 2019 года стал демонтаж строительных лесов.

Associated Press предлагает посмотреть таймлапс, снятый с террасы парижского ресторана La Tour d'Argent, на котором запечатлено восстановление и появление нового шпиля собора.

Справочно

Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) - памятник готической архитектуры; строительство собора началось в 1163 году и продолжалось более 180 лет. Возведение собора завершилось в середине 14 века. Во время Столетней войны (1337-1453) между французами и англичанами Париж вместе с собором несколько раз переходил от одной воюющей стороны к другой. Именно в Нотр-Дам, в 1431 году, состоялась коронация английского короля Англии Генриха VI французским королем.

Во время Французской революции, антихристианские экстремисты ограбили и сильно повредили Нотр-Дам. Было уничтожено множество уникальных скульптур, могилы и витражи. Кроме того, собор был превращен в склад для хранения продуктов питания до 1802 года, когда его вернули церкви и заново освятили.

В 1804 году в нем состоялось коронование императора Наполеона Бонапарта.

Роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери", изданный в 1831 году, навсегда закрепил место собора в популярной культуре. Книга, которую много раз экранизировали, а также поставили на сценах театров, описала неудовлетворительное состояние, в котором пребывал тогда собор, что помогло организовать масштабные реставрационные работы в середине XIX века.

Ранее было известно, что в соборе хранился терновый венец Иисуса Христа: до 1063 году одна из крупнейших христианских реликвий находилась на горе Сион в Иерусалиме, откуда ее перевезли во дворец византийских императоров в Константинополе. После длительного путешествия реликвии, она оказалась в казне Нотр-Дам де Пари.

Собор пережил две мировые войны и остался почти невредимым. В августе 1944-го, после высадки союзников в Нормандии парижане восстали против оккупации, рядом с собором происходили столкновения бойцов французского Сопротивления с немецкими военными и коллаборационистами.

После окончания Второй мировой войны в соборе проходили церемонии прощания с экс-президентами Шарлем де Голлем и Франсуа Миттераном, встречи с представителями Ватикана.

15 апреля 2019 года парижский собор Нотр-Дам (собор Парижской Богоматери) охватил разрушительный пожар. Пламя обрушило шпиль и уничтожило крышу.

После пожара президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить церковь в течение пяти лет - чего он, вероятно, достигнет.

Годовщина пожара - 15 апреля.

Напомним

Украинские дипломаты обратились к французским властям после того, как организаторы фестиваля "российского фильма" в Париже включили в программу культовый украинский фильм "Тени забытых предков" Сергея Параджанова.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, если Украина упадет, последствия будут прямыми для Франции, поскольку империалистическое государство может приблизиться к ее границам, поэтому Франция должна быть готова защищать свою республику и демократию.