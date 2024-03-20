Макрон предупреждает о "прямых последствиях" для Франции в случае падения Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил тем, кого пугает отправка войск в Украину. По его словам, падение Украины будет иметь прямые последствия для Франции. Об этом УНН передает со ссылкой на TF1.

Детали

Как сказал Макрон, опасения относительно отправки французских войск - "необходимый сигнал к пробуждению".

"Я думаю, важно, чтобы наша молодежь понимала, что представляет собой война в Украине", - заявил он, отметив, что война происходит "в 1500 км от наших границ, что не так уж и далеко".

"Если бы Украина упала, если бы мы решили отказаться от нее (...), последствия были бы прямыми для нас, потому что где остановится империалистическая держава, если она может продвигаться так близко к нам?" - начал он.

"Наши демократии, как и раньше, необходимо защищать", - продолжил глава государства.

"Угроза существует, поэтому мы должны быть готовы защищать республику", - подытожил Макрон.

Дополнение

В конце февраля Макрон занял более твердую позицию, заявив, что отправка европейских войск в Украину "не должна быть исключена".

В марте французский президент заявил, что Украина должна иметь четкий график предоставления военной помощи, а Франция должна предоставить дополнительные гарантии Киеву.