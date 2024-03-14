"Кража чужого культурного наследия": Украина выразила протест из-за киноленты "Тени забытых предков" на фестивале "российского фильма" в Париже

Организаторы фестиваля "российского фильма" в Париже включили в программу культовый украинский фильм "Тени забытых предков" Сергея Параджанова, что побудило украинских дипломатов обратиться к французским властям по поводу этого вопиющего случая, сообщили в Украинском культурном центре во Франции 13 марта, пишет УНН.

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"Культурная апроприация, или проще говоря, - кража чужого культурного наследия, традиционно входит в российский гибридный арсенал. Обратились к компетентным властным институтам Франции относительно вопиющего случая такого присвоения организаторами фестиваля "российского фильма" в Париже, которые решили включить в свою программу эмблематический для украинского кинематографа фильм "Тени забытых предков" Сергея Параджанова", - отметили в Украинском культурном центре во Франции в Facebook.

В центре указали, что "культура продолжает цинично использоваться для легитимизации российской агрессии". "Известно, что годами этот фестиваль "российского фильма" опирался на поддержку российских властей. Очевидно, что, несмотря на как бы формальную смену акцентов организаторами фестиваля, их методы во многом остаются неизменными", - отметили в Украинском культурном центре.

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