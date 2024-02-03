Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети

Сербский актер, который поддерживал россию с начала полномасштабного вторжения, Милош Бикович не будет сниматься в новом сезоне сериала "Белый лотос". Компания HBO из-за возмущения в сети отказалась от контракта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deadline.

Детали

Как сообщают источники Deadline, HBO разошлась с актером Милошем Биковичем, и тот больше не будет участвовать в предстоящем третьем сезоне "Белого лотоса".

"Для меня было большой честью быть выбранным для участия в сериале "Белый лотос", который я очень уважаю, и с коллегами, которых я глубоко уважаю. Однако мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не подчинюсь никакому повествованию, которое ставит под угрозу мою честность", - сказал Бикович.

Дополнение

МИД Украины сделал критическое заявление по поводу приглашения каналом HBO сербского актера, который поддерживал россию с начала полномасштабного вторжения, на роль в третьем сезоне сериала "Белый лотос".

36-летний Бикович получил российское гражданство указом президента в 2021 году.

Съемки третьего сезона популярного телешоу "Белый лотос" должны начаться в Таиланде в следующем месяце.