Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети
Киев • УНН
Телеканал HBO разорвал контракт с сербским актером Милошем Биковичем на новый сезон сериала "Белый лотос" после возмущения в сети
Сербский актер, который поддерживал россию с начала полномасштабного вторжения, Милош Бикович не будет сниматься в новом сезоне сериала "Белый лотос". Компания HBO из-за возмущения в сети отказалась от контракта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deadline.
Детали
Как сообщают источники Deadline, HBO разошлась с актером Милошем Биковичем, и тот больше не будет участвовать в предстоящем третьем сезоне "Белого лотоса".
"Для меня было большой честью быть выбранным для участия в сериале "Белый лотос", который я очень уважаю, и с коллегами, которых я глубоко уважаю. Однако мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не подчинюсь никакому повествованию, которое ставит под угрозу мою честность", - сказал Бикович.
Дополнение
МИД Украины сделал критическое заявление по поводу приглашения каналом HBO сербского актера, который поддерживал россию с начала полномасштабного вторжения, на роль в третьем сезоне сериала "Белый лотос".
36-летний Бикович получил российское гражданство указом президента в 2021 году.
Съемки третьего сезона популярного телешоу "Белый лотос" должны начаться в Таиланде в следующем месяце.
Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети
Телеканал HBO разорвал контракт с сербским актером Милошем Биковичем на новый сезон сериала "Белый лотос" после возмущения в сети.
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