Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
  •  122610 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  196512 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  219313 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  190188 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  189891 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  179156 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Эксклюзив
Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
01.02.24  •  151822 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  156842 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  171181 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

Эксклюзив
рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  170456 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети

Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети

Киев  •  УНН

03 февраль 2024, 07:58  •  3863 просмотра

Read in English

Телеканал HBO разорвал контракт с сербским актером Милошем Биковичем на новый сезон сериала "Белый лотос" после возмущения в сети

Сербский актер, который поддерживал россию с начала полномасштабного вторжения, Милош Бикович не будет сниматься в новом сезоне сериала "Белый лотос". Компания HBO из-за возмущения в сети отказалась от контракта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deadline.

Детали

Как сообщают источники Deadline, HBO разошлась с актером Милошем Биковичем, и тот больше не будет участвовать в предстоящем третьем сезоне "Белого лотоса".

"Для меня было большой честью быть выбранным для участия в сериале "Белый лотос", который я очень уважаю, и с коллегами, которых я глубоко уважаю. Однако мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не подчинюсь никакому повествованию, которое ставит под угрозу мою честность", - сказал Бикович.

Дополнение

МИД Украины сделал критическое заявление по поводу приглашения каналом HBO сербского актера, который поддерживал россию с начала полномасштабного вторжения, на роль в третьем сезоне сериала "Белый лотос".

36-летний Бикович получил российское гражданство указом президента в 2021 году.

Съемки третьего сезона популярного телешоу "Белый лотос" должны начаться в Таиланде в следующем месяце.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КультураНовости Мира
hboHBO
ministerstvo-inostrannikh-del-ukrainaМинистерство иностранных дел (Украина)
Актор-прихильник рф залишає серіал HBO "Білий лотос" після обурення у мережі
Actor who has been supporting Russia leaves HBO's White Lotus after network outrage
Новости по теме

Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети

Телеканал HBO разорвал контракт с сербским актером Милошем Биковичем на новый сезон сериала "Белый лотос" после возмущения в сети.

Культура •   •  3863 просмотра
Актер-сторонник рф покидает сериал HBO "Белый лотос" после возмущения в сети

россияне не делают выводов, как мощно могут терять авиацию, пытаются выискивать новые пусковые рубежи - Гуменюк

российская авиация продолжает бомбардировку юга Украины, пытаясь доказывать, что еще имеют потенциал в воздухе.

Война •   •  7777 просмотра
россияне не делают выводов, как мощно могут терять авиацию, пытаются выискивать новые пусковые рубежи - Гуменюк

Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети

На видеозаписи виден пожар на площади 300 кв. м на российском нефтеперерабатывающем заводе в волгограде

Война •   •  10515 просмотра
Кадры атаки беспилотника с НПЗ "Лукойл" в волгограде в рф появились в сети

Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

По данным Укргидрометцентра, сегодня в Украине прогнозируется мокрый снег и дождь, ветер западный 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с, температура воздуха от 3 градусов мороза до 8 градусов тепла.

Общество •   •  10450 просмотра
Мокрый снег и дождь с ветром и до 8° тепла: прогноз погоды на сегодня

Враг нанес 131 удар по 19 населенным пунктам Запорожья за сутки

За минувшие сутки враг 131 раз обстрелял 19 населенных пунктов в Запорожской области, потерь среди украинских военных нет.

Война •   •  14943 просмотра
Враг нанес 131 удар по 19 населенным пунктам Запорожья за сутки

15 населенных пунктов в Харьковской области попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск

Харьковская область подверглась артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны России, под который попали несколько населенных пунктов, а украинские войска отражали атаки и разминировали территорию.

Война •   •  15670 просмотра
15 населенных пунктов в Харьковской области попали под артиллерийский и минометный обстрел российских войск

В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии

Энергетики в Кривом Роге ввели графики аварийных отключений электроэнергии после того, как ночью город был атакован российскими беспилотниками.

Война •   •  16715 просмотра
В Кривом Роге после атаки РФ ввели график аварийных отключений электроэнергии

В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция

Из-за удара беспилотника, который повредил оборудование на подстанции "Укрэнерго" и двух воздушных линиях электропередач в Кривом Роге, около 7 500 абонентов остались без электроэнергии.

Война •   •  21443 просмотра
В Кривом Роге из-за вражеской атаки загорелась подстанция

Еще плюс 880 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 387 940 человек личного состава и 6341 танк.

Война •   •  20358 просмотра
Еще плюс 880 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

На Днепропетровщине есть несколько попаданий от атаки дронами, поднялись пожары.

Пять беспилотников-камикадзе уничтожили воинскую часть в Днепропетровской области, оставив 15 000 человек без электричества и повредив дома в Никопольском районе.

Война •   •  19040 просмотра
На Днепропетровщине есть несколько попаданий от атаки дронами, поднялись пожары.