Актор-прихильник рф залишає серіал HBO "Білий лотос" після обурення у мережі

Сербський актор, який підтримував росію з початку повномасштабного вторгнення, Мілош Бікович не зніматиметься у новому сезоні серіалу "Білий лотос". Компанія HBO через обурення у мережі відмовилася від контракту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deadline.

Деталі

Як повідомляють джерела Deadline, HBO розійшлася з актором Мілошем Біковичем, і той більше не братиме участі у майбутньому третьому сезоні "Білого лотоса".

"Для мене було великою честю бути обраним для участі у серіалі "Білий лотос", який я дуже поважаю, і з колегами, яких я глибоко поважаю. Однак моя участь неможлива з причин, що виходять за межі мистецтва, і я не підкорюся жодній розповіді, яка ставить під загрозу мою чесність", - сказав Бікович.

Доповнення

МЗС України зробило критичну заяву щодо запрошення каналом HBO сербського актора, який підтримував росію з початку повномасштабного вторгнення, на роль у третьому сезоні серіалу "Білий лотос".

36-річний Бікович отримав російське громадянство указом президента у 2021 році.

Зйомки третього сезону популярного телешоу "Білий лотос" мають розпочатися у Таїланді наступного місяця.