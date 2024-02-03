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Актор-прихильник рф залишає серіал HBO "Білий лотос" після обурення у мережі

Актор-прихильник рф залишає серіал HBO "Білий лотос" після обурення у мережі

Київ • УНН

 • 28819 перегляди

Телеканал HBO розірвав контракт із сербським актором Мілошем Біковичем на новий сезон серіалу "Білий лотос" після обурення у мережі

Сербський актор, який підтримував росію з початку повномасштабного вторгнення, Мілош Бікович не зніматиметься у новому сезоні серіалу "Білий лотос". Компанія HBO через обурення у мережі відмовилася від контракту. Про це УНН повідомляє з посиланням на Deadline.

Деталі

Як повідомляють джерела Deadline, HBO розійшлася з актором Мілошем Біковичем, і той більше не братиме участі у майбутньому третьому сезоні "Білого лотоса".

"Для мене було великою честю бути обраним для участі у серіалі "Білий лотос", який я дуже поважаю, і з колегами, яких я глибоко поважаю. Однак моя участь неможлива з причин, що виходять за межі мистецтва, і я не підкорюся жодній розповіді, яка ставить під загрозу мою чесність", - сказав Бікович.

Доповнення

МЗС України зробило критичну заяву щодо запрошення каналом HBO сербського актора, який підтримував росію з початку повномасштабного вторгнення, на роль у третьому сезоні серіалу "Білий лотос".

36-річний Бікович отримав російське громадянство указом президента у 2021 році.

Зйомки третього сезону популярного телешоу "Білий лотос" мають розпочатися у Таїланді наступного місяця.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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