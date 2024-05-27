Після декількох років реставрації: у грудні собор Паризької Богоматері відкриють для туристів
Київ • УНН
Собор Паризької Богоматері в Парижі, який зазнав руйнівної пожежі в 2019 році, наближається до завершення реставрації і планується знову відкрити для відвідувачів 8 грудня 2024 року, якраз до Паризької Олімпіади.
У Парижі триває реставрація собору Паризької Богоматері. Очікується, вже 8 грудня цього року він знову буде доступний для відвідувачів. Про це пише УНН з посиланням на Le Parisien.
Деталі
Зазначається, що будівельники вже повернули на місце апсидний хрест, який упав на самому початку пожежі в Нотр-Дам.
За словами голови організації, відповідальної за ремонт Нотр-Дам, Філіпа Жоста, наступним етапом стане демонтаж риштувань із хорів, щоб туристи під час Олімпіади в Парижі могли спостерігати майже відновлену будівлю собору.
У виданні зазначають, що роботи з реставрації собору наближаються до завершення і його відкриття для публіки вже запланували на 8 грудня 2024 року.
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Доповнення
У квітні 2019 року в соборі, який вважається одним із символів Парижа, сталася сильна пожежа. Чи не єдиний елемент, який таки уникнув вогню - апсидний хрест.
Як пише Le Parisien, він має дванадцять метрів завширшки та важить близько двох тонн. Хрест, який виготовлений із заліза, прикрашений золотими скульптурами є витвором відомого архітектора Віолле-ле-Дюка.
Відомо, що під час нищівної пожежі у 2019-му, хрест майже відразу впав додолу, завдяки чому майже не постраждав від вогню.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що реконструкція собору Паризької Богоматері має бути завершена до кінця 2024 року.