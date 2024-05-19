Ворожі безпілотники виявлені у багатьох регіонах України
Київ • УНН
За даними Повітряних Сил Збройних Сил України, ворожі безпілотники були помічені в різних областях України, в тому числі Чернігівській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Дніпропетровській, які рухалися в різних напрямках.
Ворожі безпілотники були помічені в різних областях держави. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
БпЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, курс західний.БпЛА в районі Канева Черкаської області, курс південно-західний.
БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.
БпЛА в північній та східній частинах Вінницької області, курс північно-західний.
БпЛА в районі Нікополя Дніпропетровської області, постійно змінюють курс
Ворожі БпЛА зафіксовані у кількох регіонах19.05.24, 00:22 • 69082 перегляди