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Ворожі безпілотники виявлені у багатьох регіонах України

Ворожі безпілотники виявлені у багатьох регіонах України

Київ • УНН

 • 76838 перегляди

За даними Повітряних Сил Збройних Сил України, ворожі безпілотники були помічені в різних областях України, в тому числі Чернігівській, Сумській, Черкаській, Вінницькій та Дніпропетровській, які рухалися в різних напрямках.

Ворожі безпілотники були помічені в різних областях держави. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

БпЛА на межі Чернігівської та Сумської областей, курс західний.БпЛА в районі Канева Черкаської області, курс південно-західний.
БпЛА в північній частині Сумської області, курс західний.
БпЛА в північній та східній частинах Вінницької області, курс північно-західний.
БпЛА в районі Нікополя Дніпропетровської області, постійно змінюють курс

- Повітряні Сили Збройних Сил України.

Ворожі БпЛА зафіксовані у кількох регіонах19.05.24, 00:22 • 69082 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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