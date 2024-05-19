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Ворожі БпЛА зафіксовані у кількох регіонах

Ворожі БпЛА зафіксовані у кількох регіонах

Київ • УНН

 • 69082 перегляди

Ворожі БПЛА були зафіксовані в різних областях України, зокрема в Сумській, Чернігівській, Миколаївській, Кіровоградській та Херсонській, з різними траєкторіями та напрямками польоту.

Ворожі БпЛА були зафіксовані у декількох регіонах. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

БпЛА на межі Сумської та Чернігівської області, постійно змінює курс.
Декілька БпЛА в Буринському районі Сумської області, курс південно-західний.
БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північний.
БпЛА в Очаківському районі Миколаївської області, курс північно-західний.
БпЛА з Херсонщини, курсом на Миколаївщину

- Повітряні Сили Збройних Сил України.

У Херсонській та Сумській областях зафіксовано ворожі БпЛА18.05.24, 23:17 • 66686 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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