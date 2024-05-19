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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах

Вражеские БпЛА зафиксированы в нескольких регионах

Киев  •  УНН

18 мая 2024, 21:22  •  6030 просмотра

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Вражеские БПЛА были зафиксированы в разных областях Украины, в частности в Сумской, Черниговской, Николаевской, Кировоградской и Херсонской, с различными траекториями и направлениями полета.

Вражеские БпЛА были зафиксированы в нескольких регионах. Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

БпЛА на границе Сумской и Черниговской области, постоянно меняет курс.
Несколько БпЛА в Буринском районе Сумской области, курс юго-западный.
БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курс северный.
БпЛА в Очаковском районе Николаевской области, курс северо-западный.
БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину

- Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

В Херсонской и Сумской областях зафиксированы вражеские БпЛА18 мая 2024, 20:17 • 10715 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
ukrainskie-sukhoputnie-voiskaУкраинские сухопутные войска
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
ochakovОчаковский район
chernigovЧернигов
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
nikolaevНиколаев
khersonХерсон
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