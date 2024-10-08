Кабмін провів кадрові зміни у трьох міністерствах та погодив призначення в ОВА

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Київ • УНН

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Уряд України призначив нових заступників міністрів аграрної політики та у справах ветеранів, а також держсекретаря Мінкультури. Звільнено заступника міністра культури, погоджено кадрові зміни в Київській області.

Уряд України призначив нових заступників міністрів аграрної політики та у справах ветеранів, а також держсекретаря Мінкульту, звільнено заступника міністра культури, погоджено кадрові зміни в Київській області, повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у вівторок у Telegram, пише УНН.

Деталі

Кабінетом міністрів України, з його слів, призначено:

  • Оксану Осьмачко заступником міністра аграрної політики та продовольства України;
  • Юлію Кіріллову заступником міністра у справах ветеранів України;
  • Олега Куроченка державним секретарем Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

"Звільнено Тараса Шевченка з посади заступника міністра культури та інформаційної політики України з питань європейської інтеграції", - зазначив Мельничук.

Окрім того, з його слів, погоджено звільнення Ірини Старенької з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області. А також погоджено призначення Геннадія Сиваненка головою Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області, а Ірини Старенької заступником голови Київської обласної державної адміністрації.

Кабмін провів низку кадрових змін: кого призначили і звільнили04.10.24, 13:45 • 11586 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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