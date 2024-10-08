Кабмин провел кадровые изменения в трех министерствах и согласовал назначение в ОВА
Киев • УНН
Правительство Украины назначило новых заместителей министров аграрной политики и по делам ветеранов, а также госсекретаря Минкультуры. Уволен заместитель министра культуры, согласованы кадровые изменения в Киевской области.
Правительство Украины назначило новых заместителей министров аграрной политики и по делам ветеранов, а также госсекретаря Минкультуры, уволен заместитель министра культуры, согласованы кадровые изменения в Киевской области, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук во вторник в Telegram, пишет УНН.
Детали
Кабинетом министров Украины, по его словам, назначен:
- Оксану Осьмачко заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Юлию Кириллову заместителем министра по делам ветеранов Украины;
- Олега Куроченко государственным секретарем Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.
«Уволен Тарас Шевченко с должности заместителя министра культуры и информационной политики Украины по вопросам европейской интеграции», - отметил Мельничук.
Кроме того, по его словам, согласовано увольнение Ирины Старенькой с должности председателя Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области. А также согласовано назначение Геннадия Сиваненко председателем Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области, а Ирины Старенькой заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.
Кабмин провел ряд кадровых изменений: кого назначили и уволили4 октября 2024, 10:45 • 11177 просмотров