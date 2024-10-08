Кабмин провел кадровые изменения в трех министерствах и согласовал назначение в ОВА

ukenru
Эксклюзив
В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу
  •  11503 просмотра

В Броварской громаде власть максимально способствует развитию массового детского спорта - президент Национальной украинской федерации ушу

Эксклюзив
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
  •  31405 просмотра

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Эксклюзив
Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета
  •  25498 просмотра

Программа uResidency: первые пользователи зарегистрировали ФЛП и открыли счета

Эксклюзив
Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения
  •  63310 просмотра

Адвокат поставил под сомнение политическую независимость АРМА и указал на странные кадровые решения

Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму
  •  91793 просмотра

Дело главного юриста НБУ: следователи планируют допросить Александра Зиму

Эксклюзив
Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин
  •  97161 просмотра

Компоненты к БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая - Александр Рувин

Эксклюзив
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
  •  112537 просмотра

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Эксклюзив
Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами
  •  116411 просмотра

Убытки на более 557 миллионов: адвокат раскритиковал руководство АРМА за провалы в управлении активами

Эксклюзив
В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ
  •  121732 просмотра

В полиции подтвердили, что расследуют дело по факту возможных злоупотреблений главным юристом НБУ

Эксклюзив
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
  •  146989 просмотра

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп раскритиковал помощь Украине, сравнивая с выплатами пострадавшим от урагана в США

Трамп раскритиковал помощь Украине, сравнивая с выплатами пострадавшим от урагана в США

  •  102700 просмотра
Воздушные Силы предупреждают о скоростной цели на Запорожье

Воздушные Силы предупреждают о скоростной цели на Запорожье

  •  102414 просмотра
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  105528 просмотра
Вражеские войска проникли в Торецк, продолжаются ожесточенные бои - спикер ОТГ "Луганск"

Вражеские войска проникли в Торецк, продолжаются ожесточенные бои - спикер ОТГ "Луганск"

  •  23935 просмотра
Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе

Харрис отказалась от двусторонних переговоров с Путиным, отметив роль Украины в мирном процессе

  •  100863 просмотра
публикации
Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство

Безответственность в ГНС: почему необходимо постоянное руководство
Эксклюзив

  •  31379 просмотра
Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации

Пенопластовый дрон, реактивный дрон-перехватчик и «Вампир»: в Киеве разработчики представили оборонные инновации
Эксклюзив

  •  112537 просмотра
Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

Громады Киевщины активно сотрудничают с международными партнерами по реализации программ по энергоэффективности

  •  117823 просмотра
Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств

Единственная в Европе: как в Броварах работает детско-юношеская школа ушу и единоборств
Эксклюзив

  •  146988 просмотра
Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

Внешнее влияние, манипуляции с экспертизами и не только: аудиторы НАБУ хотят услышать от общественности о проблемах антикоррупционеров

  •  122374 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

8 октября: Всемирный день осьминога, День юриста Украины

  •  105528 просмотра
7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября: Международный день врача, Всемирный день хлопка

7 октября 2024, 03:09  •  139731 просмотра
6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября: День учителя в Украине, День территориальной обороны

6 октября 2024, 03:03  •  111078 просмотра
В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

В столичном зоопарке стартовали тыквенные уикенды: самые милые фото осенних угощений

5 октября 2024, 16:26  •  108740 просмотра
5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября: Международный день Джеймса Бонда, Всемирный день учителя

5 октября 2024, 03:07  •  113193 просмотра
Актуальное
Кабмин провел кадровые изменения в трех министерствах и согласовал назначение в ОВА

Кабмин провел кадровые изменения в трех министерствах и согласовал назначение в ОВА

Киев  •  УНН

8 октября 2024, 10:56  •  3168 просмотра

Read in English

Правительство Украины назначило новых заместителей министров аграрной политики и по делам ветеранов, а также госсекретаря Минкультуры. Уволен заместитель министра культуры, согласованы кадровые изменения в Киевской области.

Правительство Украины назначило новых заместителей министров аграрной политики и по делам ветеранов, а также госсекретаря Минкультуры, уволен заместитель министра культуры, согласованы кадровые изменения в Киевской области, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук во вторник в Telegram, пишет УНН.

Детали

Кабинетом министров Украины, по его словам, назначен:

  • Оксану Осьмачко заместителем министра аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Юлию Кириллову заместителем министра по делам ветеранов Украины;
  • Олега Куроченко государственным секретарем Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины.

«Уволен Тарас Шевченко с должности заместителя министра культуры и информационной политики Украины по вопросам европейской интеграции», - отметил Мельничук.

Кроме того, по его словам, согласовано увольнение Ирины Старенькой с должности председателя Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области. А также согласовано назначение Геннадия Сиваненко председателем Белоцерковской районной государственной администрации Киевской области, а Ирины Старенькой заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

Кабмин провел ряд кадровых изменений: кого назначили и уволили4 октября 2024, 10:45 • 11177 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаКультура
taras-shevchenkoТарас Шевченко
ukrainaУкраина
belaya-tserkovБелая Церковь
kievКиев