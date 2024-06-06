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Премію найкращим учасникам ЗНО у цьому році не присуджуватимуть: Рада ухвалила рішення

Премію найкращим учасникам ЗНО у цьому році не присуджуватимуть: Рада ухвалила рішення

Київ • УНН

 • 15910 перегляди

Верховна Рада України ухвалила рішення не присуджувати премію кращим учасникам ЗНО у 2024 році через зміни в організації вступної кампанії. 5 млн гривень, виділених на премію, вирішили перенаправити на військові потреби.

Парламент ухвалив проєкт постанови, за якою у цьому році премію Верховної Ради найкращим учасникам зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, не буде присуджено. Парламентарі обґрунтовують це рішення змінами особливостей організації вступної кампанії у 2024 році та економією 5 млн гривень, які можна віддати на заходи з відсічі військової агресії рф. Про це УНН пише з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та проєкт постанови №11227 .

Деталі

Він повідомив, що за відповідну постанову №11227 проголосувало 289 депутатів.

В постанові вказується, що у 2024 році премія найкращим учасникам ЗНО, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, не присуджується. Такі зміни вносяться через особливості організації вступної кампанії 2024 року.

Також вказується, що таке рішення дозволить здійснити перерозподіл 5 млн гривень, які були передбачені на виплати премій, на заходи з відсічі військової агресії рф.

Доповнення

Премія Верховної Ради найкращим учасникам ЗНО присуджується з 2021 року. Отримати її могли лише 50 учасників найкращих учасників ЗНО. Для цього необхідно отримати загальну суму балів - не менше 790, у тому числі 200 балів за щонайменше один із навчальних предметів та бути зарахованим до закладу вищої освіти.

Розмір премії становить 100 тис. гривень.

Нагадаємо

У суботу, 9 березня, президент України Володимир Зеленський своїм указом затвердив перелік лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка 2024 року.

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Павло Башинський

Павло Башинський

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