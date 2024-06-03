В МОН розповіли, коли відновлять ЗНО

Зовнішнє незалежне оцінювання відновлять після перемоги України у війні. Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Андрій Вітренко під час брифінгу, та розповів про особливості цьогорічного Національного мультипредметного тесту (НМТ), передає кореспондент УНН.

Національний мультипредметний тест - це трансформація ЗНО. В таких умовах в яких зараз функціонує сфера освіти неможливо провести повноцінне, стандартне ЗНО. Але коли ми переможемо ми відновимо Зовнішнє незалежне оцінювання для того, щоб вступна кампанія себе повною прозорістю. Як зараз вона також характеризується й в умовах проведення Національного мультипредметного тесту. НМТ – це комп’ютерна версія ЗНО яка побудована з урахуванням безпекових, логістичних, фінансових та інших умов

За його словами, станом на сьогодні на НМТ зареєструвалося понад 287 тис. вступників. З них закордоном майже 20 тис. – це 19 883 особи.Також він розповів про особливості цьогорічного НМТ.

Цьогорічний НМТ складається з чотирьох іспитів: українська мова, математика, історія України та іспит на вибір абітурієнтів. Найбільш популярним предметом на вибір абітурієнтів є англійська мова. Більш як 115 тис. людей зареєструвалися на четвертий іспит з англійської мови. Для порівняння – іспанська мова 161 особа. Якщо ми візьмемо перші три найпопулярніші предмети – це англійська мова, географія та біологія

Він зазначив, що цьогорічний Національний мультипредметний тест проводиться з 14 травня до 25 червня й оголошення результатів буде до 2 липня.

Також Вітренко нагадав технологію складання НМТ.

НМТ складається в один день, проводиться чотири іспити. На кожен з іспитів виділяється 60 хвилин. 60 хвилин українська мова, 60 математика, потім йде перерва 20 хв., а потім 60 хвилин історія України і 60 хв предмет на вибір. Але 60 хв це умовний розподіл, кожен абітурієнт може ці 120 хвилин розподілити між двома предметами як йому зручно…