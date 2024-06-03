В МОН рассказали, когда восстановят ВНО

Внешнее независимое оценивание восстановят после победы Украины в войне. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко во время брифинга, и рассказал об особенностях нынешнего Национального мультипредметного теста (НМТ), передает Корреспондент УНН.

Национальный мульти предметный тест-это трансформация ВНО. В таких условиях в которых сейчас функционирует сфера образования невозможно провести полноценное, стандартное ВНО. Но когда мы одержим победу мы восстановим внешнее независимое оценивание для того, чтобы вступительная кампания себя полной прозрачностью. Как сейчас она также характеризуется и в условиях проведения Национального мультипредметного теста. НМТ-это компьютерная версия ВНО которая построена с учетом безопасности, логистических, финансовых и других условий - рассказал Витренко

По его словам, по состоянию на сегодня на НМТ зарегистрировалось более 287 тыс. поступающих. Из них заграницей почти 20 тыс. – это 19 883 человека.Также он рассказал об особенностях нынешнего НМТ.

Нынешний НМТ состоит из четырех экзаменов: украинский язык, математика, история Украины и экзамен на выбор абитуриентов. Наиболее популярным предметом на выбор абитуриентов является английский язык. Более 115 тыс. человек зарегистрировались на четвертый экзамен по английскому языку. Для сравнения – испанский язык 161 человек. Если мы возьмем первые три самых популярных предмета-это английский язык, география и биология - рассказал Витренко.

Он отметил, что нынешний национальный мульти предметный тест проводится с 14 мая по 25 июня и объявление результатов будет до 2 июля.

Также Витренко напомнил технологию сдачи НМТ.

"НМТ сдается в один день, проводится четыре экзамена. На каждый из экзаменов выделяется 60 минут. 60 минут украинский язык, 60 математика, потом идет перерыв 20 мин., а потом 60 минут история Украины и 60 мин предмет на выбор. Но 60 мин это условное распределение, каждый абитуриент может эти 120 минут распределить между двумя предметами как ему удобно...", - рассказал Витренко.

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