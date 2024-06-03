В МОН рассказали, когда восстановят ВНО

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  31577 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
  •  77139 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
  •  108799 просмотра

Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"
  •  82560 просмотра

Инициаторы дела против экс-министра Сольского признали, что АТОшники получили земли законно, но "схемно"

Эксклюзив
"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование
  •  109685 просмотра

"Утилизованную" Грозой и Науменко американскую кукурузу компания Альперина вероятно экспортировала в Египет – расследование

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу
  •  107390 просмотра

Технологии, изменившие поле боя: как Украина и мир интегрировали ИИ в военную сферу

Эксклюзив
Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня
  •  110449 просмотра

Возможности и риск в период Новолуния: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3-9 июня

Эксклюзив
Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа
31 мая 2024, 15:53  •  172432 просмотра

Лубинец заявил, что обновления данных в приложении "Резерв+" должно быть достаточно для избежания штрафа

Эксклюзив
Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею
31 мая 2024, 12:59  •  163187 просмотра

Политолог о требовании Китая для участия в саммите мира: присутствие рф исказит всю идею

Эксклюзив
Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ
31 мая 2024, 11:13  •  162240 просмотра

Инициаторы дела против экс министра Сольского не нашли документы, подтверждающие версию НАБУ

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В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"

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Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук

Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук

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В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо

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НАБУ пыталось скрыть экспертизу, которая свидетельствовала о невиновности экс-министра Сольского

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В МОН рассказали, когда восстановят ВНО

Внешнее независимое оценивание возобновят, но пока проводится Национальный мульти предметный тест, который состоит из четырех экзаменов: украинского языка, математики, истории Украины и предмета по выбору абитуриента.

Общество •   •  8580 просмотра
В МОН рассказали, когда восстановят ВНО

Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

Китай в понедельник отрицал, что он "оказывал давление" на определенные страны, чтобы они не участвовали в мирном саммите по Украине, организованном в Швейцарии, в ответ на заявление Президента Украины Владимир Зеленский в эти выходные.

Война •   •  9770 просмотра
Пекин отрицает "давление" на другие страны относительно участия в украинском саммите мира

Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

Артем Сытник, бывший директор Национального антикоррупционного бюро Украины, был уволен со своей новой должности заместителя председателя Национального агентства по предотвращению коррупции.

политика •   •  16173 просмотра
Сытника уволили с должности заместителя председателя НАПК - нардеп

В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"

12 июня Европейский суд по правам человека проведет заседание Большой палаты по делу "Украина и Нидерланды против россии", касающемуся военных действий россии на Украине с 2014 года, включая катастрофу рейса MH17 на Донбассе.

Война •   •  16445 просмотра
В ЕСПЧ 12 июня состоятся слушания по делу "Украина и Нидерланды против россии"

Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук

россияне продолжают использовать украинские порты в Азовском море для экспорта награбленного украинского зерна и металла.

Война •   •  18228 просмотра
Оккупанты продолжают использовать азовские порты Украины, чтобы вывозить награбленное - Плетенчук

В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо

В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо.

Экономика •   •  16121 просмотра
В Украину вернулись крупнейшие судоходные перевозчики: поступления в бюджет выросли вчетверо

Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт

Украине нужно несколько лет, чтобы полностью восстановить свои генерирующие мощности, поэтому украинцы должны быть готовы к долгосрочным ограничениям электроснабжения из-за постоянных ударов России по энергетической инфраструктуре.

Экономика •   •  14210 просмотра
Графики отключений света в Украине могут действовать минимум в течение двух лет - эксперт

Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта

Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта.

политика •   •  19978 просмотра
Марьяна Безуглая предлагает отказаться от 11 млн украинцев за рубежом: Пусть сдают паспорта

На Буковине разоблачены чиновники, которые организовали незаконную рубку леса на почти 4 млн грн

Чиновники на Буковине организовали незаконную вырубку 206 деревьев на сумму почти 4 миллиона гривен, подделав документы и привлекая частную фирму.

Общество •   •  18497 просмотра
На Буковине разоблачены чиновники, которые организовали незаконную рубку леса на почти 4 млн грн

Ситуация в Черном море остается стабильной, российских кораблей не наблюдается - Плетенчук

По словам представителя Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука, враг не выводил большинство кораблей своего черноморского флота в море, кроме подводной лодки "варшавянка".

Война •   •  17631 просмотра
Ситуация в Черном море остается стабильной, российских кораблей не наблюдается - Плетенчук