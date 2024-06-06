Премию лучшим участникам ВНО в этом году не будут присуждать: Рада приняла решение

Парламент принял проект постановления, по которому в этом году премия Верховной Рады лучшим участникам внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования, не будет присуждена. Парламентарии обосновывают это решение изменениями особенностей организации вступительной кампании в 2024 году и экономией 5 млн гривен, которые можно отдать на мероприятия по отпору военной агрессии рф. Об этом УНН пишет со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и проект постановления №11227 .

Детали

Он сообщил, что за соответствующее постановление №11227 проголосовало 289 депутатов.

В постановлении указывается, что в 2024 году премия лучшим участникам ВНО, полученных на основе полного общего среднего образования, не присуждается. Такие изменения вносятся из-за особенностей организации вступительной кампании 2024 года.

Также указывается, что такое решение позволит осуществить перераспределение 5 млн гривен, которые были предусмотрены на выплаты премий, на меры по отпору военной агрессии рф.

Дополнение

Премия Верховной Рады лучшим участникам ВНО присуждается с 2021 года. Получить ее могли только 50 участников лучших участников ВНО. Для этого необходимо получить общую сумму баллов - не менее 790, в том числе 200 баллов по минимум одному из учебных предметов и быть зачисленным в учреждение высшего образования.

Размер премии составляет 100 тыс. гривен.

Напомним

В субботу, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский своим указом утвердил перечень лауреатов Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко 2024 года.

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