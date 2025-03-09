День народження Тараса Шевченка та Міжнародний день ді-джея: що сьогодні відзначають

Сьогодні виповнюється 211 років із дня народження одного з символів Української держави — поета і прозаїка, художника і громадського діяча — Тараса Григоровича Шевченка, передає УНН.

День народження Тараса Шевченка

За 47 років життя Тарас Шевченко пробув 24 роки у кріпацтві, 10 — на засланні, а решту — під наглядом жандармів. Але, попри це, він зміг проявити себе як різнобічно обдарований митець — поет, прозаїк, драматург, художник.

Твори Тараса Шевченка перекладено понад ста мовами світу.

У духовній історії України Шевченко посів і досі беззастережно посідає виняткове місце. Значення його творчої спадщини для української культури важко переоцінити.

Один із 300 кратерів Меркурія має ім’я Тараса Григоровича. Діаметр кратера Т. Г. Шевченко — 137 кілометрів.

Щонайменше 1384 відомі пам’ятники Шевченко встановлено на території від Бразилії до Китаю. Більшість — 1256, розташовані на території України, майже півтори сотні розмістились у 35 країнах. Нині в Україні 164 населені пункти названі на честь Тараса Шевченка.

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Інші свята

Сьогодні також у світі відзначається День народження ляльки Барбі.

Вперше Барбі з'явилася на ярмарку дитячих товарів у Нью-Йорку (1959). Її розробила Рут Хендлер, стенографістка компанії "Mattel". Вважається, що прообразом знаменитої ляльки стала Білд Ліллі, героїня еротичних коміксів, що публікувалися в газеті "Bild Zeitung" (Німеччина). Ляльки-"моделі", які зображали Ліллі, багато в чому нагадували ранні моделі Барбі. "Попередницями" її називали й популярні в 40-50-х рр. паперові ляльки з безліччю різноманітних нарядів — за словами Хендлер, в дитинстві її дочка Барбара (на честь якої і була названа Барбі) нерідко "грала з подругами в ляльки; то були паперові „дорослі" ляльки, і дівчатка уявляли себе в „дорослому житті" то дівчатами, то діловими жінками, то мамами. Звичайно відчувалася потреба у ляльках, які могли б познайомити юних леді з багатьма сторонами настільки привабливого для них світу дорослих".

Перша Барбі коштувала 3 долари, була одягнена у чорно-білий смугастий купальник (сукні для ляльки слід було купувати окремо), у неї було стягнуте в "кінський хвіст" світле волосся та чорні очі.

Окрім того, у світі 9 березня відзначають й інші свята: День домашніх комах, Міжнародний день ді-джея.

9 березня також День подолання. Він проте, як подолати перешкоди та рухатися вперед.

Церковні свята та іменини

Іменини 9 березня в Івана, Іларіона, Софрона.

Щодо церковних свят, то у православній традиції 9 березня вшановують пам’ять Іоанна Предтечі, яке також називають святом "Набуття", або "Іванів день", "Набуття гнізд", "Пташине потіння", "День птахів" тощо.

Вважалося, що саме 9 березня можна побачити приліт перших лелек і жайворонків. У народі говорили: "На Набуття пернаті прагнуть до гнізд, дітлахи до хлібця, а чоловік до справ і дружині".

Селяни знали, що побачити цих птахів — на щастя і удачі на весь рік. 9 березня вже починали готувати шпаківні і розвішувати їх на деревах.

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