П’ять фільмів про сильних жінок: що подивитися весняними вихідними

У світі кінематографу все частіше можна побачити фільми, де головними героями є жінки, що демонструють силу, рішучість та відвагу. Змінюється не лише зміст, але й спосіб представлення жіночих персонажів у кіно. УНН пропонує підбірку неймовірнихх фільмів, які можна подивитись на вихідних.

Діва проти біди (Damsel) 2020

Події фільму розгортаються у магічному світі пригод. Юна Елоді знайомиться у приємного принца, та закохується у нього. Але на її весіллі, принц розкриває свої справжні наміри їх подружжя. Він віддає її у жертвоприношення дракону, який тримає у страху все королівство. Тому Елоді доведеться боротися за своє життя.

жанр: Екшн, Пригоди, Фентезі;

країна: США;

режисер: Хуан Карлос Фреснадільо;

актори: Міллі Боббі Браун, Рей Вінстоун, Анджела Бассет, Брук Картер, Нік Робінсон, Робін Райт.

Енола Голмс (Enola Holmes) 2020

Англія, 1884 рік. На 16 день народження у молодшої сестри Шерлока Голмса – Еноли, зникає без вістей її мати. Під час подорожі Еноли у Лондон, за нею почали погоню її брати – Шерлок та Майкрофт. Їх не турбувало зникнення матері, вони хотіли, щоб Енола не лізла у біди та далі вчилась у школі.

жанр: Пригоди, Детективи, Драми, Кримінал;

країна: Велика Британія;

режисер: Гаррі Бредбір;

актори: Міллі Боббі Браун, Генрі Кавілл, Сем Клафлін, Гелена Бонем Картер, Берн Ґорман.

Розкрадачка гробниць: Лара Крофт (Tomb Raider) 2018

Лара Крофт, донька відомого дослідника Річарда Крофта, який раптово, безслідно зник декілька років тому. Вона бажає знайти причину зникнення її батька, тому йде по його стопах шукача пригод. Її шлях приводить до Східної Азії, де чекають пригоди та небезпеки.

жанр: Екшн, Пригоди, Фентезі;

країна: США, Велика Британія;

режисер: Роар Утгауґ;

актори: Алісія Вікандер, Ганна Джон-Кеймен, Волтон Ґоґінс, Крістін Скотт Томас, Домінік Вест, Нік Фрост, Деніел Ву.

Здобич (Prey) 2022

1719 рік, Північна Америка, індіанське плем'я Команч. Нару, бажає стати найсильнішим воїном, щоб захистити свій народ від небезпечних хижаків-прибульців. Чи зможе Нару та її плем'я протистояти високорозвиненим хижакам з просунутим арсеналом?

жанр: Пригоди, Трилери;

країна: США;

режисер: Ден Трахтенберґ;

актори: Ембер Мідсандер, Дейн ДіЛьєгро, Дакота Біверс, Майк Патерсон.

Все завжди і водночас (Everything Everywhere All at Once) 2022

Евелін Ван – жінка середнього віку та її чоловік Веймонд працевлаштувались пральниками. Але починаються непрості часи: вони потрапляють у скандал зі службами, з’являються проблеми з їх донькою. А з часом Веймонд взагалі подає на розлучення. Як би Евелін могла подорожувати крізь паралельні світи, яке життя вона б мала там?

жанр: Екшн, Комедія, Пригоди, Фантастика, Фентезі;

країна: США;

режисер: Ден Кван, Деніел Шайнерт;