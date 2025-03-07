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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 17721 просмотра

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Киев • УНН

 • 209698 просмотра

Подборка фильмов о сильных женщинах, которые сражаются с драконами, раскрывают тайны и путешествуют между мирами. От нового "Damsel" с Милли Бобби Браун до оскароносного "Все всегда и одновременно" с Мишель Йео.

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

В мире кинематографа все чаще можно увидеть фильмы, где главными героями являются женщины, демонстрирующие силу, решительность и отвагу. Меняется не только содержание, но и способ представления женских персонажей в кино. УНН предлагает подборку невероятных фильмов, которые можно посмотреть на выходных.

Дева против беды (Damsel) 2020

События фильма разворачиваются в волшебном мире приключений. Юная Элодия знакомится с приятным принцем и влюбляется в него. Но на ее свадьбе принц раскрывает свои истинные намерения их брака. Он отдаёт её в жертву дракону, который держит в страхе всё королевство. Поэтому Элодии придётся бороться за свою жизнь.

  • жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези;
    • страна: США;
      • режиссёр: Хуан Карлос Фреснадильо;
        • актеры: Милли Бобби Браун, Рэй Уинстон, Анджела Бассет, Брук Картер, Ник Робинсон, Робин Райт.

          Энола Холмс (Enola Holmes) 2020

          Англия, 1884 год. На 16-й день рождения у младшей сестры Шерлока Холмса – Энолы, исчезает без вести её мать. Во время путешествия Энолы в Лондон, за ней начинается погоня её братьев – Шерлока и Майкрофта. Их не беспокоило исчезновение матери, они хотели, чтобы Энола не лезла в беды и продолжала учиться в школе.

          • жанр: Приключения, Детективы, Драмы, Криминал;
            • страна: Великобритания;
              • режиссёр: Гарри Бредбир;
                • актеры: Милли Бобби Браун, Генри Кавилл, Сем Клафлин, Хелена Бонэм Картер, Берн Горман.

                  Расхитительница гробниц: Лара Крофт (Tomb Raider) 2018

                  Лара Крофт, дочь известного исследователя Ричарда Крофта, который внезапно, бесследно исчез несколько лет назад. Она хочет найти причину исчезновения своего отца, поэтому идет по его стопам искателя приключений. Её путь приводит в Восточную Азию, где её ждут приключения и опасности.

                  • жанр: Экшн, Приключения, Фэнтези;
                    • страна: США, Великобритания;
                      • режиссёр: Роар Утгауг;
                        • актеры: Алисия Викандер, Ханна Джон-Кеймен, Уолтон Гоггинс, Кристин Скотт Томас, Доминик Уэст, Ник Фрост, Дэниел Ву.

                          Добыча (Prey) 2022

                          1719 год, Северная Америка, индейское племя Команч. Нару, желая стать самым сильным воином, чтобы защитить свой народ от опасных хищников-пришельцев. Сможет ли Нару и её племя противостоять высокоразвитыми хищниками с продвинутым арсеналом?

                          • жанр: Приключения, Триллеры;
                            • страна: США;
                              • режиссёр: Ден Трахтенберг;
                                • актеры: Эмбер Мидсандер, Дейн Дилиегро, Дакота Биверс, Майк Патерсон.

                                  Все всегда и сразу (Everything Everywhere All at Once) 2022

                                  Эвелин Ван – женщина среднего возраста и её муж Веймонд устроились работать прачками. Но начинаются непростые времена: они попадают в скандал с налоговыми службами, появляются проблемы с их дочерью. А со временем Веймонд вообще подает на развод. Как бы Эвелин могла путешествовать через параллельные миры, какую жизнь она бы имела там?

                                  • жанр: Экшн, Комедия, Приключения, Фантастика, Фэнтези;
                                    • страна: США;
                                      • режиссёр: Ден Кван, Дэниел Шайнерт;
                                        • актеры: Мишель Йео, Стефани Сюй, Джонатан Ке Кван, Джеймс Хонг, Джейми Ли Кертис.
                                          Ольга Розгон

                                          Ольга Розгон

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