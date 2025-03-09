День рождения Тараса Шевченко и Международный день диджея: что сегодня отмечают

Сегодня исполняется 211 лет со дня рождения одного из символов Украинского государства — поэта и прозаика, художника и общественного деятеля — Тараса Григоровича Шевченко, передает УНН.

День рождения Тараса Шевченко

За 47 лет жизни Тарас Шевченко провел 24 года в крепостном праве, 10 — в ссылке, а остальные — под наблюдением жандармов. Но, несмотря на это, он смог проявить себя как разносторонне одаренный художник — поэт, прозаик, драматург, художник.

Творения Тараса Шевченко переведены на более чем сто языков мира.

В духовной истории Украины Шевченко занял и до сих пор безоговорочно занимает исключительное место. Значение его творческого наследия для украинской культуры трудно переоценить.

Один из 300 кратеров Меркурия носит имя Тараса Григоровича. Диаметр кратера Т. Г. Шевченко — 137 километров.

Не менее 1384 известных памятника Шевченко установлены на территории от Бразилии до Китая. Большинство — 1256, расположены на территории Украины, почти полторы сотни разместились в 35 странах. В настоящее время в Украине 164 населенных пункта названы в честь Тараса Шевченко.

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Другие праздники

Сегодня также в мире отмечается День рождения куклы Барби.

Впервые Барби появилась на ярмарке детских товаров в Нью-Йорке (1959). Ее разработала Рут Хендлер, стенографистка компании "Mattel". Считается, что прообразом знаменитой куклы стала Билд Лилли, героиня эротических комиксов, которые публиковались в газете "Bild Zeitung" (Германия). Куклы-"модели", которые изображали Лилли, во многом напоминали ранние модели Барби. "Предшественницами" ее называли и популярные в 40-50-х годах бумажные куклы с множеством разнообразных нарядов — по словам Хендлер, в детстве ее дочь Барбара (в честь которой и была названа Барби) нередко "играла с подругами в куклы; это были бумажные „взрослые" куклы, и девочки представляли себя в „взрослой жизни" то девушками, то деловыми женщинами, то мамами. Конечно, ощущалась потребность в куклах, которые могли бы познакомить юных леди со многими сторонами столь привлекательного для них мира взрослых".

Первая Барби стоила 3 доллара, была одета в черно-белый полосатый купальник (платья для куклы следовало покупать отдельно), у нее были собранные в "конский хвост" светлые волосы и черные глаза.

Кроме того, в мире 9 марта отмечают и другие праздники: День домашних насекомых, Международный день диджея.

9 марта также День преодоления. Он о том, как преодолевать препятствия и двигаться вперед.

Церковные праздники и именины

Именины 9 марта у Ивана, Илариона, Софрона.

Что касается церковных праздников, то в православной традиции 9 марта почитают память Иоанна Предтечи, который также называется праздником "Иванов день", "День птиц" и т.д.

Считалось, что именно 9 марта можно увидеть прилет первых аистов и жаворонков. В народе говорили: "На Набытие пернатые стремятся к гнездам, детишки к хлебцу, а муж к делам и жене".

Селяне знали, что увидеть этих птиц — к счастью и удаче на весь год. 9 марта уже начинали готовить скворечники и развешивать их на деревьях.

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