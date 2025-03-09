День рождения Тараса Шевченко и Международный день диджея: что сегодня отмечают

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17394 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 33233 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67271 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216994 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124660 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393236 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312075 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214061 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244376 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255211 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16286 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 12000 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12971 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15785 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13259 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134108 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216994 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393236 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255249 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312075 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4050 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15830 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47032 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72471 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57534 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

День рождения Тараса Шевченко и Международный день диджея: что сегодня отмечают

Киев • УНН

 • 21250 просмотра

Сегодня отмечают 211 лет со дня рождения Тараса Шевченко. Его произведения переведены на более чем 100 языков, а памятники установлены в 35 странах мира от Бразилии до Китая.

День рождения Тараса Шевченко и Международный день диджея: что сегодня отмечают

Сегодня исполняется 211 лет со дня рождения одного из символов Украинского государства — поэта и прозаика, художника и общественного деятеля — Тараса Григоровича Шевченко, передает УНН.

День рождения Тараса Шевченко

За 47 лет жизни Тарас Шевченко провел 24 года в крепостном праве, 10 — в ссылке, а остальные — под наблюдением жандармов. Но, несмотря на это, он смог проявить себя как разносторонне одаренный художник — поэт, прозаик, драматург, художник.

Творения Тараса Шевченко переведены на более чем сто языков мира.

В духовной истории Украины Шевченко занял и до сих пор безоговорочно занимает исключительное место. Значение его творческого наследия для украинской культуры трудно переоценить.

Один из 300 кратеров Меркурия носит имя Тараса Григоровича. Диаметр кратера Т. Г. Шевченко — 137 километров.

Не менее 1384 известных памятника Шевченко установлены на территории от Бразилии до Китая. Большинство — 1256, расположены на территории Украины, почти полторы сотни разместились в 35 странах. В настоящее время в Украине 164 населенных пункта названы в честь Тараса Шевченко.

Вышла первая международная марка, посвященная Кобзарю09.03.24, 19:15 • 31650 просмотров

Другие праздники

Сегодня также в мире отмечается День рождения куклы Барби.

Впервые Барби появилась на ярмарке детских товаров в Нью-Йорке (1959). Ее разработала Рут Хендлер, стенографистка компании "Mattel". Считается, что прообразом знаменитой куклы стала Билд Лилли, героиня эротических комиксов, которые публиковались в газете "Bild Zeitung" (Германия). Куклы-"модели", которые изображали Лилли, во многом напоминали ранние модели Барби. "Предшественницами" ее называли и популярные в 40-50-х годах бумажные куклы с множеством разнообразных нарядов — по словам Хендлер, в детстве ее дочь Барбара (в честь которой и была названа Барби) нередко "играла с подругами в куклы; это были бумажные „взрослые" куклы, и девочки представляли себя в „взрослой жизни" то девушками, то деловыми женщинами, то мамами. Конечно, ощущалась потребность в куклах, которые могли бы познакомить юных леди со многими сторонами столь привлекательного для них мира взрослых".

Первая Барби стоила 3 доллара, была одета в черно-белый полосатый купальник (платья для куклы следовало покупать отдельно), у нее были собранные в "конский хвост" светлые волосы и черные глаза.

Кроме того, в мире 9 марта отмечают и другие праздники: День домашних насекомых, Международный день диджея.

9 марта также День преодоления. Он о том, как преодолевать препятствия и двигаться вперед.

Церковные праздники и именины

Именины 9 марта у Ивана, Илариона, Софрона.

Что касается церковных праздников, то в православной традиции 9 марта почитают память Иоанна Предтечи, который также называется праздником "Иванов день", "День птиц" и т.д.

Считалось, что именно 9 марта можно увидеть прилет первых аистов и жаворонков. В народе говорили: "На Набытие пернатые стремятся к гнездам, детишки к хлебцу, а муж к делам и жене".

Селяне знали, что увидеть этих птиц — к счастью и удаче на весь год. 9 марта уже начинали готовить скворечники и развешивать их на деревьях.

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными07.03.25, 21:45 • 209698 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Тарас Шевченко
Бразилия
Китай
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96