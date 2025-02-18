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Жадан, Трегубова, Тата Кеплер: відомі українці читають маловідомі вірші Розстріляного відродження

Київ • УНН

 • 46194 перегляди

Сергій Жадан, Ахтем Сеітаблаєв та інші діячі культури долучились до проєкту #нечитані_вірші. Ініціатива має на меті відродити творчість маловідомих поетів, знищених у 1920-30-х роках.

Сергій Жадан, Ахтем Сеітаблаєв, Даша Трегубова, Андрій Куликов, Тата Кеплер та інші відомі українські митці й лідери думок підтримали культурний проєкт #нечитані_вірші. Усе, аби надати голоси маловідомим поетам Розстріляного відродження, чия творчість була незаслужено забута, передає УНН.

Деталі

На сторінці проєкту, яку можна переглянути за посиланням, опубліковані вірші Майка Йогансена, Наталії Забіли, Ладі Могилянської, Олекси Влизька, Василя Бобинського, Ніка Бажана, Амді Гірайбая, Леоніда Чернова, Михайла Драй-Хмари, Юліана Шполи. Фонд "МХП – Громаді" спільно із виданням "Українська правда" дослідили творчість цих авторів та обрали поезію, яку озвучили українські культурні діячі. У цьому своєю експертизою, досвідом та попередніми дослідженнями теми допомогли такі літературознавці, науковці й видавці як Євгеній Стасіневич, Ростислав Семків, Михайло Назаренко, Богдана Романцова, Мустафа Аметов.

Після початку повномасштабного вторгнення у нас з’явилось нове розуміння культури як фактора національної безпеки, чинника суспільних трансформацій. Саме культура допомогла усвідомити українцям силу і єдність. Адже можна знищити будівлі та фізичні об’єкти, проте неможливо забрати цінності, традиції та ідентичність. Саме це визначає, хто ми є. Культурне відродження, яке спостерігаємо зараз, не можна відкласти на потім. Тому такі проєкти як "Нечитані вірші розстріляних поетів" – це про нові сенси, про нашу зрілість і відповідальність перед наступними поколіннями,

– говорить директор БФ «МХП – Громаді» Олександр Пахолюк.

Важливість ініціативи відзначив і актор театру та кіно Андрій Ісаєнко.

Я вважаю надзвичайно важливим знайомити людей із забутими українськими поетами та письменниками, яких радянська влада або культура сусідньої держави-агресора свідомо витісняли з суспільної пам’яті. Вони зникали з бібліотек, шкільних і студентських програм, але ми повинні знати й пам’ятати їх, адже це справді видатні митці. Це наша історія, це поети, яких українці мають знати та любити,

- коментує він.

Підтримати флешмоб можна у будь-який спосіб. Для цього потрібно:

- перейти за посиланням на сторінку проєкту та оберіть вірш, який подобається найбільше;

- креатив вітається: потрібно обрати вірш, змонтувати ролик чи створити зображення, на яке можна додати цитату із вірша, обрати фото поета/поетеси, вигадати власний формат. Головне – не забути додати до публікації у соцмережах хештег #нечитані_вірші;

Серед учасників флешмобу буде розіграно підписку на повне зібрання творів Василя Стуса, а також цінні подарунки від МХП та партнерів проєкту. Проєкт триватиме до травня 2025 року.

Проєкт "Нечитані вірші розстріляних поетів" виник як квінтесенція підтримки інших культурних ініціатив команди "МХП – Громаді". Серед них, зокрема, національний тур "Кіно заради Перемоги!" – організація показів українських фільмів у військових частинах та віддалених громадах, "Збереження культурної спадщини" – відновлення унікальних музеїв в різних регіонах України. Йдеться, зокрема, про поповнення експозиції музею Василя Стуса на Вінниччині, реставрацію 100-річного вітряка родом з Херсонщини в Музеї просто неба, відбудову батьківської хати Тараса Шевченка на Черкащині та безліч інших вже реалізованих проєктів. Підтримка важливих документальних фільмів, проєктів, які промотують національну ідентичність за кордоном.

Загалом з початку повномасштабної війни фонд "МХП – Громаді" спрямував понад 80 млн гривень на підтримку культурних проєктів. Адже національна культура, яку ворог так наполегливо прагне знищити, є ключовим елементом нашого опору. Тому її збереження і підтримка – це питання не лише розвитку, а й стійкості України.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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