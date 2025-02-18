Жадан, Трегубова, Тата Кеплер: известные украинцы читают малоизвестные стихи Расстрелянного возрождения

Сергей Жадан, Ахтем Сеитаблаев, Даша Трегубова, Андрей Куликов, Тата Кеплер и другие известные украинские художники и лидеры мнений поддержали культурный проект #нечитані_вірші. Все, чтобы предоставить голоса малоизвестным поэтам Расстрелянного возрождения, чье творчество было незаслуженно забыто, передает УНН.

Детали

На странице проекта, которую можно посмотреть по ссылке, опубликованы стихи Майка Йогансена, Натальи Забилы, Лады Могилянской, Олексы Влизько, Василия Бобинского, Ника Бажана, Амди Гирайбая, Леонида Чернова, Михаила Драй-Хмары, Юлиана Шполы. Фонд "МХП - Громаде" совместно с изданием "Украинская правда" исследовали творчество этих авторов и выбрали поэзию, которую озвучили украинские культурные деятели. В этом своей экспертизой, опытом и предыдущими исследованиями темы помогли такие литературоведы, ученые и издатели как Евгений Стасиневич, Ростислав Семкив, Михаил Назаренко, Богдана Романцова, Мустафа Аметов.

После начала полномасштабного вторжения у нас появилось новое понимание культуры как фактора национальной безопасности, фактора общественных трансформаций. Именно культура помогла осознать украинцам силу и единство. Ведь можно уничтожить здания и физические объекты, однако невозможно забрать ценности, традиции и идентичность. Именно это определяет, кто мы есть. Культурное возрождение, которое наблюдаем сейчас, нельзя отложить на потом. Поэтому такие проекты как "Нечитанные стихи расстрелянных поэтов" - это о новых смыслах, о нашей зрелости и ответственности перед следующими поколениями, - говорит директор БФ «МХП - Общине» Александр Пахолюк.

Важность инициативы отметил и актер театра и кино Андрей Исаенко.

Я считаю чрезвычайно важным знакомить людей с забытыми украинскими поэтами и писателями, которых советская власть или культура соседнего государства-агрессора сознательно вытесняли из общественной памяти. Они исчезали из библиотек, школьных и студенческих программ, но мы должны знать и помнить их, ведь это действительно выдающиеся художники. Это наша история, это поэты, которых украинцы должны знать и любить, - комментирует он.

Поддержать флешмоб можно любым способом. Для этого нужно:

- перейти по ссылке на страницу проекта и выберите стихотворение, которое нравится больше всего;

- креатив приветствуется: нужно выбрать стихотворение, смонтировать ролик или создать изображение, на которое можно добавить цитату из стихотворения, выбрать фото поэта/поэтессы, придумать собственный формат. Главное - не забыть добавить к публикации в соцсетях хэштег #нечитані_вірші;

Среди участников флешмоба будет разыграна подписка на полное собрание сочинений Василия Стуса, а также ценные подарки от МХП и партнеров проекта. Проект продлится до мая 2025 года.

Проект "Нечитанные стихи расстрелянных поэтов" возник как квинтэссенция поддержки других культурных инициатив команды "МХП - Громаде". Среди них, в частности, национальный тур "Кино ради Победы!" - организация показов украинских фильмов в воинских частях и отдаленных общинах, "Сохранение культурного наследия" - восстановление уникальных музеев в разных регионах Украины. Речь идет, в частности, о пополнении экспозиции музея Василия Стуса в Винницкой области, реставрации 100-летней ветряной мельницы родом из Херсонщины в Музее под открытым небом, восстановлении родительского дома Тараса Шевченко в Черкасской области и множестве других уже реализованных проектов. Поддержка важных документальных фильмов, проектов, которые продвигают национальную идентичность за рубежом.

Всего с начала полномасштабной войны фонд "МХП - Громаде" направил более 80 млн гривен на поддержку культурных проектов. Ведь национальная культура, которую враг так настойчиво стремится уничтожить, является ключевым элементом нашего сопротивления. Поэтому ее сохранение и поддержка - это вопрос не только развития, но и устойчивости Украины.