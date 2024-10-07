Поїзд Одеса-Київ змінить маршрут: що відомо

Поїзд №148/147 Одеса-Київ змінює маршрут з 22 жовтня по 4 грудня через ремонтні роботи. Пасажирам пропонуються альтернативні варіанти проїзду з пересадками на проміжних станціях, повідомили в АТ "Укрзалізниця" у понеділок, пише УНН.

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"Через ремонтні роботи на залізниці в межах Черкаської області поїзд №148/147 Одеса - Київ відправленням з Одеси з 22 жовтня по 3 грудня, відправленням з Києва з 23 жовтня по 4 грудня прямуватиме зміненим маршрутом - в обхід Черкас, Золотоноші, Гребінки та Борисполя", - ідеться у повідомленні УЗ у соцмережах.

У цей період пасажири, що планують прямувати з Одеси до Черкас, як зазначається, зможуть пересісти на станції Ім. Т.Шевченка з поїзда №148/147 на приміський поїзд №6022 Ім.Т.Шевченка - Черкаси, у зворотну сторону пасажири з Черкас зможуть подорожувати приміським поїздом № 6029 Черкаси - Ім.Т.Шевченка та здійснити пересадку на рейс №147/148 до Одеси.

Пасажири, які планують їхати з Гребінки та Борисполя до Одеси, за повідомленням, зможуть скористатися пересадкою на станції Київ-Пас з приміського поїзда №6819 Гребінка — Київ на поїзд № 105 до Одеси, у зворотну сторону пасажири можуть дістатись до Києва поїздом №106 з подальшою пересадкою на поїзд №6804 Київ - Гребінка.

"Пасажирам, що слідують з Одеси до Києва та зворотно варто знати, що прибуття до Києва зміниться і буде о 09:10. Зворотно поїзд відправлятиметься з Києва о 16:55, прибуваючи до Одеси о 6:13", - повідомили в УЗ.

Завершення ремонтів та повернення до попередніх графіків та маршрутів, як повідомляється, очікується 5 грудня із Одеси та з 6 грудня - з Києва.

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