Поезд Одесса-Киев изменит маршрут: что известно

Поезд №148/147 Одесса-Киев меняет маршрут с 22 октября по 4 декабря из-за ремонтных работ. Пассажирам предлагаются альтернативные варианты проезда с пересадками на промежуточных станциях, сообщили в АО «Укрзализныця» в понедельник, пишет УНН.

Детали

«Из-за ремонтных работ на железной дороге в пределах Черкасской области поезд №148/147 Одесса - Киев отправлением из Одессы с 22 октября по 3 декабря, отправлением из Киева с 23 октября по 4 декабря будет следовать по измененному маршруту - в обход Черкасс, Золотоноши, Гребенки и Борисполя», - говорится в сообщении УЗ в соцсетях.

В этот период пассажиры, планирующие следовать из Одессы в Черкассы, как отмечается, смогут пересесть на станции Им. Т.Шевченко с поезда №148/147 на пригородный поезд №6022 Им.Т.Шевченко - Черкассы, в обратную сторону пассажиры из Черкасс смогут путешествовать пригородным поездом № 6029 Черкассы - Им.Т.Шевченко и осуществить пересадку на рейс №147/148 в Одессу.

Пассажиры, которые планируют ехать из Гребенки и Борисполя в Одессу, по сообщению, смогут воспользоваться пересадкой на станции Киев-Пас с пригородного поезда №6819 Гребенка - Киев на поезд № 105 в Одессу, в обратную сторону пассажиры могут добраться до Киева поездом №106 с последующей пересадкой на поезд №6804 Киев - Гребенка.

«Пассажирам, следующим из Одессы в Киев и обратно следует знать, что прибытие в Киев изменится и будет в 09:10. Обратно поезд будет отправляться из Киева в 16:55, прибывая в Одессу в 6:13», - сообщили в УЗ.

Завершение ремонтов и возвращение к предыдущим графикам и маршрутам, как сообщается, ожидается 5 декабря из Одессы и с 6 декабря - из Киева.

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