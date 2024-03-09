Українцям пропонують долучитися до флешмобу з нагоди 210-річчя Тараса Шевченка: деталі
Київ • УНН
Українців запрошують приєднатися до флешмобу до 210-ї річниці від дня народження Тараса Шевченка, читаючи вголос випадкові уривки з його книги "Кобзар" та ділячись відео/фотографіями з текстами у соціальних мережах.
Державне агентство питань мистецтв та мистецької освіти пропонує українцям долучитися до флешмобу з нагоди 210-річчя Тараса Шевченка. Суть акції: взяти "Кобзар", покласти на книгу руку, подумки звернутися до поета й розгорнути книгу навмання на будь-якій сторінці.
Відео чи світлини з текстами з "Кобзаря" закликають публікувати 9 й 10 березня на власних сторінках у соціальних мережах, повідомляє Верховна Рада, передає УНН.
Деталі
До 210-річчя Тараса Григоровича пропонуємо вам долучитись до флешмобу, який проводимо разом із Держагентством з питань мистецтв та мистецької освіти, Українським інститутом книги. Суть акції: взяти "Кобзар", покласти на книгу руку, подумки звернутися до поета й розгорнути книгу навмання на будь-якій сторінці. Прочитайте вголос текст, який вам трапився
Наголошується, що це можливо, буде відповідь на ваше запитання, що давно гнітило, а також, можливо, саме це Шевченко хотів би сказати особисто вам.
Відео чи світлини з текстами з "Кобзаря" закликають публікувати 9 й 10 березня на власних сторінках у соціальних мережах та додавати хештеги #розмовазКобзарем і #ТарасШевченко210.
Нагадаємо
Сьогодні, 9 березня, в День народження Тараса Шевченка у Берліні та Гамбурзі відбудеться демонстрація, присвячена поверненню українських військових та цивільних полонених, яких утримує росія.
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