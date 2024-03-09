Украинцам предлагают присоединиться к флешмобу по случаю 210-летия Тараса Шевченко: детали

Государственное агентство по вопросам искусств и художественного образования предлагает украинцам присоединиться к флешмобу по случаю 210-летия Тараса Шевченко. Суть акции: взять "Кобзарь", положить на книгу руку, мысленно обратиться к поэту и развернуть книгу наугад на любой странице.

Видео или фотографии с текстами из "Кобзаря" призывают публиковать 9 и 10 марта на собственных страницах в социальных сетях, сообщает Верховная Рада, передает УНН.

Детали

К 210-летию Тараса Григорьевича предлагаем вам присоединиться к флешмобу, который проводим вместе с Госагентством по вопросам искусств и художественного образования, Украинским институтом книги. Суть акции: взять "Кобзарь", положить на книгу руку, мысленно обратиться к поэту и развернуть книгу наугад на любой странице. Прочитайте вслух текст, который вам попался - говорится в сообщении.

Отмечается, что это возможно, будет ответ на ваш давно гнетущий вопрос, а также, возможно, именно это Шевченко хотел бы сказать лично вам.

Видео или фотографии с текстами из "Кобзаря" призывают публиковать 9 и 10 марта на собственных страницах в социальных сетях и добавлять хэштеги #розмовазКобзарем и #ТарасШевченко210.

Напомним,

Сегодня, 9 марта, в День рождения Тараса Шевченко в Берлине и Гамбурге состоится демонстрация, посвященная возвращению украинских военныхх и гражданских пленных, которых удерживает Россия.

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