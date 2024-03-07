У Берліні та Гамбурзі 9 березня відбудеться демонстрація з вимогою звільнити українських в'язнів, яких утримує рф
Київ • УНН
9 березня в Берліні та Гамбурзі відбудуться демонстрації з вимогою повернення українських військових і цивільних полонених, утримуваних росією, а також дотримання Женевських конвенцій щодо поводження з ув'язненими.
У суботу, 9 березня, в День народження Тараса Шевченка у Берліні та Гамбурзі відбудеться демонстрація, присвячена поверненню українських військових та цивільних полонених, яких утримує росія. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, передає УНН.
"9 березня, на День народження Тараса Шевченка у Берліні та Гамбурзі відбудеться демонстрація, присвячена поверненню українських військових та цивільних полонених, яких утримує росія. Демонстрація відбудеться одночасно в Берліні та Гамбурзі 9 березня з 14:00 до 16:00 на площі Свободи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що учасники демонстрації вимагатимуть дотримання Женевських конвенцій, які передбачають гідне ставлення до полонених, а також повернення наших співгромадян додому.
Акцію ініціює організація "Червона калина" - обʼєднання митців та активістів, які в Німеччині системно піднімають питання визволення українських полонених та дотримання державою-агресоркою норм Женевських конвенцій.
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