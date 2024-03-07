В Берлине и Гамбурге 9 марта состоится демонстрация с требованием освободить украинских заключенных, которых удерживает рф

В субботу, 9 марта, в День рождения Тараса Шевченко в Берлине и Гамбурге состоится демонстрация, посвященная возвращению украинских военных и гражданских пленных, которых удерживает россия. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, передает УНН.

"9 марта, на День рождения Тараса Шевченко в Берлине и Гамбурге состоится демонстрация, посвященная возвращению украинских военных и гражданских пленных, которых удерживает россия. Демонстрация состоится одновременно в Берлине и Гамбурге 9 марта с 14:00 до 16:00 на площади Свободы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники демонстрации будут требовать соблюдения Женевских конвенций, которые предусматривают достойное отношение к пленным, а также возвращения наших сограждан домой.

Акцию инициирует организация "Червона калина" - объединение художников и активистов, которые в Германии системно поднимают вопрос освобождения украинских пленных и соблюдения государством-агрессором норм Женевских конвенций.

Напомним

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