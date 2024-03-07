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Скульптури українського художника, що зображують зруйновані війною міста, виставлять в Італії

Київ • УНН

 • 41268 перегляди

Виставка українського художника Олександра Животкова з понад 30 скульптур, присвячених подіям та місцям, таким як Буча, Маріуполь, Ірпінь, Херсон і Вінниця відкриється в італійській Падуї 7 березня.

Скульптури українського художника, що зображують зруйновані війною міста, виставлять в Італії

Італійська галерея Galleria Civica Cavour в Падуї відкриє унікальну виставку скульптур Олександра Животкова, деякі роботи якої присвячені Бучі, Маріуполю, Ірпіню, Херсону, Вінниці.

Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.

Деталі

У галереї Galleria Civica Cavour в італійському місті Падуя 7 березня відбудеться відкриття унікальної виставки "Священні скрижалі України. Олександр Животков" скульптурних рельєфів та контррельєфів, автором яких є сучасний український художник.

За його авторством понад 30 творів, виготовлених із картону, каменю та дерева, вперше представлять італійському глядачеві.

Більшість робіт художника створено після початку російського вторгнення в Україну.

Виставка присвячена конкретним подіям та місцям, пов'язаним із війною, таким як Буча, Маріуполь, Ірпінь, Херсон і Вінниця.

Цією виставкою ми хочемо висловити співпереживання нашої мерії і нашого міста українському народові з надією, що завдяки культурі можуть бути створені умови для повернення миру та відновлення поваги до міжнародного права

– зауважив асесор з питань культури міста Падуї Андреа Колазіо.
Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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