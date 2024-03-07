Скульптуры украинского художника, изображающие разрушенные войной города, выставят в Италии

Итальянская галерея Galleria Civica Cavour в Падуе откроет уникальную выставку скульптур Александра Животкова, некоторые работы которой посвящены Буче, Мариуполю, Ирпеню, Херсону, Виннице.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

В галерее Galleria Civica Cavour в итальянском городе Падуя 7 марта состоится открытие уникальной выставки "Священные скрижали Украины. Александр Животков" скульптурных рельефов и контррельефов, автором которых является современный украинский художник.

За его авторством более 30 произведений, изготовленных из картона, камня и дерева, впервые представят итальянскому зрителю.

Большинство работ художника создано после начала российского вторжения в Украину.

Выставка посвящена конкретным событиям и местам, связанным с войной, таким как Буча, Мариуполь, Ирпень, Херсон и Винница.