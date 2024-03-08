ukenru
Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Войной рф против Украины полностью или частично разрушены 1946 культурных объектов - МКиП

Войной рф против Украины полностью или частично разрушены 1946 культурных объектов - МКиП

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 22:05  •  3241 просмотра

Read in English

1946 объектов культурной инфраструктуры, из которых 317 разрушены, были повреждены или разрушены в результате российской агрессии в Украине по состоянию на 25 февраля 2024 года, по данным Министерства культуры и информационной политики.

1946 объектов культурной инфраструктуры повреждены или полностью уничтожены войной. Статистику разрушений нанесенных российской агрессией подсчитали в Министерстве культуры и информационной политики, передает УНН.

Так, по состоянию на 25 февраля 2024 года убытки понесли 1946 объектов культурной инфраструктуры (в том числе учреждения культуры, подчиненные МКИП и другим ЦОИВ) без учета памятников культурного наследия, из них 317 - уничтожены (16%). 

 - сообщили актуальные цифры в МКИПе.

Детали

По данным Министерства культуры и информационной политики среди поврежденных объектов:

28 учреждений культуры государственной формы собственности  (9% от общей численности в Украине) и 1918  - коммунальной формы собственности (6%).

Больше всего ущерба культурной инфраструктуре было нанесено в: Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Запорожской областях, Киевской областях, а также в городе Киеве.

Отмечается, что поврежденные

-        клубные заведения - 933;

-        библиотеки - 695;

-        учреждения художественного образования - 151;

-        музеи и галереи - 113;

-        театры, кинотеатры и филармонии - 38;

-        парки, зоопарки, заповедники - 13.

-        цирки - 3;

Разрушениям подверглись клубные заведения, библиотеки, музеи, театры, филармонии и учреждения художественного образования (художественные школы и колледжи) на территории 277 территориальных громад (18,9 % от общего количества ОТГ):

в Винницкой (3,2%), Днепропетровской (19%), Донецкой (83%), Житомирской (17%), Закарпатской (2%), Запорожской (36%), Киевской (27%), Луганской (46%), Львовской (4%), Николаевской (44%), Одесской (9 %), Полтавской (2 %), Сумской (51 %), Харьковской (54 %), Херсонской (43 %), Хмельницкой (17 %), Черкасской (6 %), Черниговской (47 %), Кировоградской (2 %) областях и г. Киеве. 

российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине6 марта 2024, 02:15 • 31306 просмотров

Дополнительно

Из-за временной оккупации Луганской и значительной части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей эксперты не могут рассчитать точное количество поврежденных войной объектов культурной инфраструктуры.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

ВойнаКультура
dneprДнепр
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
donetskДонецк
chernigovЧернигов
poltavaПолтава
zhitomirЖитомир
kropivnitskiiКропивницкий
vinnitsaВинница
cherkasyЧеркассы
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
zaporozheЗапорожье
lvovЛьвов
nikolaevНиколаев
odessaОдесса
khersonХерсон
sumyСумы
kievКиев
kharkivХарьков
Эксклюзив
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
  •  64072 просмотра

Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня

Эксклюзив
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
  •  80331 просмотра

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Эксклюзив
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
  •  87286 просмотра

Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка

Эксклюзив
Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт
  •  99384 просмотра

Экономика Украины должна перейти на военные рельсы, которые не предусматривают увеличение налогов - эксперт

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
06.03.24  •  123268 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
06.03.24  •  134506 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
06.03.24  •  125100 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
06.03.24  •  118072 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
06.03.24  •  115758 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
06.03.24  •  109476 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Новости по теме
Войной рф против Украины полностью или частично разрушены 1946 культурных объектов - МКиП

Войной рф против Украины полностью или частично разрушены 1946 культурных объектов - МКиП

  •  3241 просмотра
Совет управляющих МАГАТЭ требует срочно вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Совет управляющих МАГАТЭ требует срочно вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

  •  4428 просмотра
Воздушные силы информируют об активности БпЛА на юге

Воздушные силы информируют об активности БпЛА на юге

  •  6195 просмотра
Черниговщина: россияне обстреляли минометами Семеновскую громаду, есть погибший гражданский

Черниговщина: россияне обстреляли минометами Семеновскую громаду, есть погибший гражданский

  •  6548 просмотра
рф обстреляла Купянск: два человека погибли

рф обстреляла Купянск: два человека погибли

  •  7013 просмотра
Сумщина: количество пострадавших из-за ракетного удара по областному центру увеличилось до десяти

Сумщина: количество пострадавших из-за ракетного удара по областному центру увеличилось до десяти

  •  8733 просмотра
Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

  •  15672 просмотра
Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили

Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили

  •  16138 просмотра
Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине

Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине

  •  16764 просмотра
российские беспилотники приближаются к Одесской области со стороны Черного моря

российские беспилотники приближаются к Одесской области со стороны Черного моря

  •  13095 просмотра

Популярные

Ракетная атака рф на Сумы: повреждены здания школы, больницы и водоканала, один человек ранен

Ракетная атака рф на Сумы: повреждены здания школы, больницы и водоканала, один человек ранен

  •  32668 просмотра
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  113076 просмотра
В Сумах прогремел взрыв - СМИ

В Сумах прогремел взрыв - СМИ

  •  57559 просмотра
На оккупированной Донетчине россияне режут водопроводы на металлолом - Центр нацсопротивления

На оккупированной Донетчине россияне режут водопроводы на металлолом - Центр нацсопротивления

  •  57047 просмотра
Кипер выразил соболезнования родным и погибшим в результате ракетного удара по Одессе

Кипер выразил соболезнования родным и погибшим в результате ракетного удара по Одессе

  •  37744 просмотра

Публикации

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены

  •  113076 просмотра
ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

ДОТ поперек горла: почему поставщики продуктов питания для ВСУ блокируют проведение тендеров по прозрачным правилам

  •  120238 просмотра
Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

Площадка для пиара: кто перехватывает инициативу у Гройсмана по оказанию помощи от имени его так называемого "гуманитарного штаба"

6 марта 2024, 09:51  •  149972 просмотра
Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

Александр Кацуба: Вторая зима войны. Как ее прошла украинская энергетика и что дальше?

5 марта 2024, 14:54  •  175151 просмотра
Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

Опасная вода Винницы: жители города стали заложниками бесхозяйственности власти во главе с однопартийцем Гройсмана

5 марта 2024, 10:27  •  179855 просмотра

Войной рф против Украины полностью или частично разрушены 1946 культурных объектов - МКиП

1946 объектов культурной инфраструктуры, из которых 317 разрушены, были повреждены или разрушены в результате российской агрессии в Украине по состоянию на 25 февраля 2024 года, по данным Министерства культуры и информационной политики.

Война •   •  3241 просмотра
Войной рф против Украины полностью или частично разрушены 1946 культурных объектов - МКиП

Совет управляющих МАГАТЭ требует срочно вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с требованием срочно вывести весь несанкционированный персонал, включая российских военных, с Запорожской атомной электростанции и немедленно вернуть ее под полный контроль компетентных органов Украины в соответствии с существующей лицензией.

Война •   •  4428 просмотра
Совет управляющих МАГАТЭ требует срочно вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины

Воздушные силы информируют об активности БпЛА на юге

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили об активности беспилотников "Шахед" на юге страны.

Война •   •  6195 просмотра
Воздушные силы информируют об активности БпЛА на юге

Черниговщина: россияне обстреляли минометами Семеновскую громаду, есть погибший гражданский

51-летний гражданский погиб в Семеновской ОТГ Черниговской области во время российского минометного обстрела, который также повредил жилые дома.

Война •   •  6548 просмотра
Черниговщина: россияне обстреляли минометами Семеновскую громаду, есть погибший гражданский

рф обстреляла Купянск: два человека погибли

российские войска обстреляли Купянск из реактивных систем залпового огня, в результате чего погибли двое гражданских и были повреждены жилые дома и автомобиль.

Война •   •  7013 просмотра
рф обстреляла Купянск: два человека погибли

Сумщина: количество пострадавших из-за ракетного удара по областному центру увеличилось до десяти

В четверг россияне нанесли ракетный удар по городу Сумы, ранив по меньшей мере одно гражданское лицо и повредив здания, включая школу, больницу и водоканал, а также 233 раза обстреляв 11 населенных пунктов в приграничной зоне Сумской области.

Война •   •  8733 просмотра
Сумщина: количество пострадавших из-за ракетного удара по областному центру увеличилось до десяти

Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

Военно-воздушные силы Украины сообщили об обнаружении группы беспилотников-камикадзе Shahed иранского производства, которые были запущены из Черного моря в направлении города Затока.

Война •   •  15672 просмотра
Вражеские беспилотники направляются из Черного моря в направлении Затоки

Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили

Андрей Ермак провел в Киеве брифинг для китайской делегации во главе с Ли Хуэй, Специальным представителем Правительства КНР по делам Евразии, во время которого обсудил ситуацию с безопасностью в Украине, "зерновой коридор", обмен пленными, защиту гражданских заложников и возвращение депортированных украинских детей.

Война •   •  16138 просмотра
Визит делегации из Китая во главе с Ли Хуэе: какие встречи состоялись, о чем говорили

Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине

Швейцария рассматривает возможность использования замороженных российских государственных активов на сумму более 8 миллиардов долларов для финансирования военных репараций Украине из-за нарушения рф международного права.

Война •   •  16764 просмотра
Швейцария рассматривает возможность использования российских активов для репараций Украине

российские беспилотники приближаются к Одесской области со стороны Черного моря

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют об обнаружении группы вражеских беспилотников, которые приближались к Одесской области со стороны Черного моря.

Война •   •  13095 просмотра
российские беспилотники приближаются к Одесской области со стороны Черного моря