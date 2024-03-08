Войной рф против Украины полностью или частично разрушены 1946 культурных объектов - МКиП
Киев • УНН
1946 объектов культурной инфраструктуры, из которых 317 разрушены, были повреждены или разрушены в результате российской агрессии в Украине по состоянию на 25 февраля 2024 года, по данным Министерства культуры и информационной политики.
1946 объектов культурной инфраструктуры повреждены или полностью уничтожены войной. Статистику разрушений нанесенных российской агрессией подсчитали в Министерстве культуры и информационной политики, передает УНН.
Так, по состоянию на 25 февраля 2024 года убытки понесли 1946 объектов культурной инфраструктуры (в том числе учреждения культуры, подчиненные МКИП и другим ЦОИВ) без учета памятников культурного наследия, из них 317 - уничтожены (16%).
Детали
По данным Министерства культуры и информационной политики среди поврежденных объектов:
28 учреждений культуры государственной формы собственности (9% от общей численности в Украине) и 1918 - коммунальной формы собственности (6%).
Больше всего ущерба культурной инфраструктуре было нанесено в: Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Луганской, Запорожской областях, Киевской областях, а также в городе Киеве.
Отмечается, что поврежденные
- клубные заведения - 933;
- библиотеки - 695;
- учреждения художественного образования - 151;
- музеи и галереи - 113;
- театры, кинотеатры и филармонии - 38;
- парки, зоопарки, заповедники - 13.
- цирки - 3;
Разрушениям подверглись клубные заведения, библиотеки, музеи, театры, филармонии и учреждения художественного образования (художественные школы и колледжи) на территории 277 территориальных громад (18,9 % от общего количества ОТГ):
в Винницкой (3,2%), Днепропетровской (19%), Донецкой (83%), Житомирской (17%), Закарпатской (2%), Запорожской (36%), Киевской (27%), Луганской (46%), Львовской (4%), Николаевской (44%), Одесской (9 %), Полтавской (2 %), Сумской (51 %), Харьковской (54 %), Херсонской (43 %), Хмельницкой (17 %), Черкасской (6 %), Черниговской (47 %), Кировоградской (2 %) областях и г. Киеве.
российская агрессия: повреждено 945 объектов культурного наследия в Украине6 марта 2024, 02:15 • 31306 просмотров
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Из-за временной оккупации Луганской и значительной части территорий Запорожской, Донецкой и Херсонской областей эксперты не могут рассчитать точное количество поврежденных войной объектов культурной инфраструктуры.
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